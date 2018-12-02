Galatasarayda derbide görülmemiş olay! - Galeri - Fotomaç
02 Aralık 2018, Pazar
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Galatasaray'da derbide görülmemiş olay!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına çıkıyor.
2 Aralık 2018 Pazar, 19:15:51 Güncelleme: 19:52:25
Galatasarayda derbide görülmemiş olay!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda derbide görülmemiş olay!

Bu maç öncesinde Galatasaray'da Badou Ndiaye, Serdar Aziz, Ryan Donk ve Garry Rodrigues cezalı.

Galatasarayda derbide görülmemiş olay!

Ayrıca Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş'ün de sakatlıkları bulunuyor.

Galatasarayda derbide görülmemiş olay!

Bu dev maçta Galatasaray'ın yedek kulübesindeki isimlerin yaşları ise görülmeye değer.

İşte o isimler;

Galatasarayda derbide görülmemiş olay!

İSMAİL ÇİPE

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