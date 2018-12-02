Galatasarayda derbide görülmemiş olay! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da derbide görülmemiş olay!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına çıkıyor.
2 Aralık 2018 Pazar, 19:15:51
Güncelleme: 19:52:25
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu maç öncesinde Galatasaray'da Badou Ndiaye, Serdar Aziz, Ryan Donk ve Garry Rodrigues cezalı.
Ayrıca Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş'ün de sakatlıkları bulunuyor.
Bu dev maçta Galatasaray'ın yedek kulübesindeki isimlerin yaşları ise görülmeye değer.
İşte o isimler;