ŞİDDETLİ KOŞUDA DA GERİDE!

Koşu mesafesinde gerilerde kalan Galatasaray'ın karşılaşmada yüksek şiddetli koşu sayısı (20 km/ h-24 km/h) 236 olurken, bu değer Konyaspor'da 303'tü. Takımların yüksek şiddetli koşu mesafeleri ise sırasıyla 3781 metre ve 4909 metre oldu. Kocaman'ın ekibi yüzde 29'luk fark attı.