Galatasarayda derbi öncesi korkutan tablo! - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'da derbi öncesi korkutan tablo!

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Galatasaray, istatistiklerde büyük düşüş yaşadı. Maçın en fazla koşan oyuncuları listesinde ilk 5'in 4'ünde Atiker Konyasporlular yer aldı.
    26 Kasım 2018 Pazartesi, 09:29:46 Güncelleme: 09:36:29
    Galatasarayda derbi öncesi korkutan tablo!

    KOCAMAN'IN TAKIMI G.SARAY'A FARK ATTI

    Fenerbahçe derbisinin etkisinden kurtulamayan Galatasaray'da sıkıntı büyük… Konyaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, maçın rakamsal verileriyle şok yaşadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda derbi öncesi korkutan tablo!

    Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Lokomotiv Moskova ile oynanacak maç öncesi Fatih Terim, takımı toparlamaya, eksik yönlerini kapatmaya çalışıyor. Devler Ligi'nde koşu mesafelerinde 32 takım içinde son sırada olan Aslan'ın, endişe yaratan Konya maçı verileri şöyle:

    Galatasarayda derbi öncesi korkutan tablo!

    SADECE ÖMER BAYRAM VAR!

    Galatasaray, oyun içerisinde 106.9 km. mesafe alırken, Konyaspor 115.4 km. koşu mesafesine ulaştı. Mücadelenin en fazla koşan 5 futbolcusundan 4'ü Konyaspor (Ömer Ali, Traore, Jevtovic, Milosevic) cephesinden çıktı. Listeye Galatasaray'dan giren isim Ömer Bayram oldu.

    Galatasarayda derbi öncesi korkutan tablo!

    ŞİDDETLİ KOŞUDA DA GERİDE!

    Koşu mesafesinde gerilerde kalan Galatasaray'ın karşılaşmada yüksek şiddetli koşu sayısı (20 km/ h-24 km/h) 236 olurken, bu değer Konyaspor'da 303'tü. Takımların yüksek şiddetli koşu mesafeleri ise sırasıyla 3781 metre ve 4909 metre oldu. Kocaman'ın ekibi yüzde 29'luk fark attı.

    Galatasarayda derbi öncesi korkutan tablo!

    SÜRAT DE KAYBETTİ!

    Sarı-kırmızılı takım, Konyaspor karşısında ortalama 6.3 km/h hıza ulaşırken, bu karne Konya'da 6.6 km/h oldu. Hızlı koşu sayısı Galatasaray'da 345, Konyaspor'da yüzde 20 fazla (414) olarak tabelaya yansıdı.

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