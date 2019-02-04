Galatasarayda deprem! Muslera... - Fotomaç
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Galatasaray'da deprem! Muslera...
Galatasaray'da gündem artık transfrer değil mevcut oyuncular... Performanslarıyla adeta alarm veren oyuncular kriz etkisi yaratmaya başladı. FOTOMAC.COM.TR
4 Şubat 2019 Pazartesi, 13:17:50
Güncelleme: 13:31:52
Galatasaray'da yeni bir krizi patlak verdi... Takım içindeki oyuncular! İşte sarı kırmızılılardaki sıkıntının ayrıntıları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci yarıya 2 galibiyetle başlayan Galatasaray'ın Alanya deplasmanında 2 puan bırakması camiada şok etkisi yarattı.
Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında herkes tarafından eleştirilen bir futbol ortaya koyarken yenilen gol de çok konuşuldu.
Djalma sahalarda ender görülen bir vuruşa imza atsa da Muslera'nın o kadar uzaktan çekilen bir şuta yetişememesi ve önde yakalanması tepki topladı.
Belki de yediği hatalı gol olmasa Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönecekti... Ancak bu Muslera'nın bu sezonki ilk hatası da değildi.