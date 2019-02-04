Galatasarayda deprem! Muslera... - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da deprem! Muslera...

Galatasaray'da gündem artık transfrer değil mevcut oyuncular... Performanslarıyla adeta alarm veren oyuncular kriz etkisi yaratmaya başladı. FOTOMAC.COM.TR

4 Şubat 2019 Pazartesi, 13:17:50 Güncelleme: 13:31:52
Galatasarayda deprem! Muslera...

Galatasaray'da yeni bir krizi patlak verdi... Takım içindeki oyuncular! İşte sarı kırmızılılardaki sıkıntının ayrıntıları...

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Galatasarayda deprem! Muslera...

İkinci yarıya 2 galibiyetle başlayan Galatasaray'ın Alanya deplasmanında 2 puan bırakması camiada şok etkisi yarattı.

Galatasarayda deprem! Muslera...

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında herkes tarafından eleştirilen bir futbol ortaya koyarken yenilen gol de çok konuşuldu.

Galatasarayda deprem! Muslera...

Djalma sahalarda ender görülen bir vuruşa imza atsa da Muslera'nın o kadar uzaktan çekilen bir şuta yetişememesi ve önde yakalanması tepki topladı.

Galatasarayda deprem! Muslera...

Belki de yediği hatalı gol olmasa Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönecekti... Ancak bu Muslera'nın bu sezonki ilk hatası da değildi.

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