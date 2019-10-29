Galatasaray'da değişim başladı! İşte A takımla idmana çıkan 3 isim - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'da değişim başladı! İşte A takımla idmana çıkan 3 isim

Galatasaray'da değişim başladı! İşte A takımla idmana çıkan 3 isim

Galatasaray'da değişim başladı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçındaki 1-0'lık mağlubiyetten sonra kadroda değişiklik yapacağının sinyallerini vermişti. Deneyimli teknik adam bu kararı doğrultusunda hafta sonu Rizespor ile yapacakları maçın hazırlıklarına 3 genç ismi dahil etti.
29 Ekim 2019 Salı 23:35
Galatasaray'da değişim başladı! İşte A takımla idmana çıkan 3 isim

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim devrim gibi kararlarını Çaykur Rizespor maçı ile birlikte hayata geçirmeyi planlıyor.

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Galatasaray'da değişim başladı! İşte A takımla idmana çıkan 3 isim

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 10. haftasında Türk Telekom Stadyumu'na Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Galatasaray'da değişim başladı! İşte A takımla idmana çıkan 3 isim

Galatasaray için oldukça önemli olan maç öncesi kadro çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'da değişim başladı! İşte A takımla idmana çıkan 3 isim

Beşiktaş derbisi sonrasında artık kadroda genç oyunculara yer vermeyi planladığını açıklayan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim harekete geçti.

Galatasaray'da değişim başladı! İşte A takımla idmana çıkan 3 isim

Kadroda revizyon yapmayı düşünen deneyimli teknik adam 3 genç futbolcuya idmana dahil etti.

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