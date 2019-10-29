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Galatasaray'da değişim başladı! İşte A takımla idmana çıkan 3 isim
Galatasaray'da değişim başladı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçındaki 1-0'lık mağlubiyetten sonra kadroda değişiklik yapacağının sinyallerini vermişti. Deneyimli teknik adam bu kararı doğrultusunda hafta sonu Rizespor ile yapacakları maçın hazırlıklarına 3 genç ismi dahil etti.
29 Ekim 2019 Salı 23:35
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim devrim gibi kararlarını Çaykur Rizespor maçı ile birlikte hayata geçirmeyi planlıyor.
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Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 10. haftasında Türk TelekomStadyumu'naÇaykurRizespor'u konuk edecek.
Galatasaray için oldukça önemli olan maç öncesi kadro çalışmaları hız kazandı.
Beşiktaş derbisi sonrasında artık kadroda genç oyunculara yer vermeyi planladığını açıklayan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim harekete geçti.
Kadroda revizyon yapmayı düşünen deneyimli teknik adam 3 genç futbolcuya idmana dahil etti.