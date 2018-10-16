Galatasarayda çılgın transfer planı! - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Galatasaray'da çılgın transfer planı!

    Sarı-kırmızılılar ara transfer dönemi için planlarını yaptı
    16 Ekim 2018 Salı, 22:01:22 Güncelleme: 22:03:05
    Galatasarayda çılgın transfer planı!

    Devre arasında forvet transferi yapacak olan Galatasaray şimdiden çalışmalara başladı.

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    Galatasarayda çılgın transfer planı!

    Forvet almamak benim hatamdı diyen ve devre arasında önemli bir operasyon olacağının sinyallerini veren başkan Mustafa Cengiz, planlarını Feghouli ve Belhanda üzerinde kuruyor.

    Galatasarayda çılgın transfer planı!

    Teknik direktör Fatih Terim ile görüşecek olan Cengiz, bu iki yıldızın menajerlerinin Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle iyi ilişkiler içinde olduğunu belirterek, bu ülkelere satışlarının yapılabileceğini belirtiyor.

    Galatasarayda çılgın transfer planı!

    Bu nedenle devre arasına kadar Belhanda ve Feghouli'nin hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nd düzenli olarak oynatılarak parlatılması isteniyor.

    Galatasarayda çılgın transfer planı!

    Böylece iki yıldızın da piyasası yükselecek ve neredeyse Galatasaray'a geldikleri rakamlara satılma imkanları oluşacak.

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