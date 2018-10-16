Galatasarayda çılgın transfer planı!

Sarı-kırmızılılar ara transfer dönemi için planlarını yaptı
16 Ekim 2018 Salı, 22:01:22
Güncelleme: 22:03:05
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Devre arasında forvet transferi yapacak olan Galatasaray şimdiden çalışmalara başladı.
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Forvet almamak benim hatamdı diyen ve devre arasında önemli bir operasyon olacağının sinyallerini veren başkan Mustafa Cengiz, planlarını Feghouli ve Belhanda üzerinde kuruyor.
Teknik direktör Fatih Terim ile görüşecek olan Cengiz, bu iki yıldızın menajerlerinin Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle iyi ilişkiler içinde olduğunu belirterek, bu ülkelere satışlarının yapılabileceğini belirtiyor.
Bu nedenle devre arasına kadar Belhanda ve Feghouli'nin hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nd düzenli olarak oynatılarak parlatılması isteniyor.
Böylece iki yıldızın da piyasası yükselecek ve neredeyse Galatasaray'a geldikleri rakamlara satılma imkanları oluşacak.