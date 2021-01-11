Galeri Galatasaray Galatasaray'da büyük yıkım! Tam 5 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da büyük yıkım! Tam 5 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray Süper Lig'in 18. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0'lık skorla devirdi ve 2 maç aranın ardından galibiyetle yeniden tanıştı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Fatih Terim'den çok konuşulacak transfer açıklaması geldi. Fatih Terim kadroda görmek istediği isimleri açık açık belirtti. Peki Galatasaray'da hangi oyuncular ile yollar ayrılacak. İşte topun ağzındaki 5 isim ve son gelişmeler... | Galatasaray transfer haberleri...