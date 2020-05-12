Galatasaray'da büyük tehlike! Yunan devi yıldız ismi kapıyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'da büyük tehlike! Yunan devi yıldız ismi kapıyor

Galatasaray'da büyük tehlike! Yunan devi yıldız ismi kapıyor

Galatasaray'da son dakika haberi... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, transferini istediği isimleri belirlemeye başladı bile. Öte yandan, Terim'in takımında mutlaka istediği yıldız futbolcu için, sportsroom.gr adlı internet sitesinden sürpriz bir haber geldi! İşte o isim ve transferin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
12 Mayıs 2020 Salı 15:46 Güncelleme: 12.05.2020 17:03
Galatasaray'da büyük tehlike! Yunan devi yıldız ismi kapıyor

Galatasaray'da gelecek sezon için transfer harekatı başladı...

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Galatasaray'da büyük tehlike! Yunan devi yıldız ismi kapıyor

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı kurmaylar, geniş scout ekibiyle Türkiye'den ve dünyadan birçok yıldızla birebir temas halinde.

Galatasaray'da büyük tehlike! Yunan devi yıldız ismi kapıyor

Terim, gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yaparken, bu sezon kazanılacak şampiyonlukla seriye devam etmek istediğini ve gelecek sezon da aynı başarıyı hedeflediğini yakın çevresine aktarıyor.

Galatasaray'da büyük tehlike! Yunan devi yıldız ismi kapıyor

Bu sebeple kadro yapılandırmasında revizyona gitmesi planlanan sarı kırmızılı teknik direktör, teknik ekip dahil olmak üzere birçok isimle yollarını ayıracağını ve taze kan ekleyeceğini belirtiyor.

Galatasaray'da büyük tehlike! Yunan devi yıldız ismi kapıyor

Öte yandan gelecek sezon için takımda mutlaka olmasını istediği isimlerin başında Muslera, Onyekuru, Ryan Donk ve Lemina olduğu aktarıldı.

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