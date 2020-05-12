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Galatasaray'da büyük tehlike! Yunan devi yıldız ismi kapıyor
Galatasaray'da büyük tehlike! Yunan devi yıldız ismi kapıyor
Galatasaray'da son dakika haberi... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, transferini istediği isimleri belirlemeye başladı bile. Öte yandan, Terim'in takımında mutlaka istediği yıldız futbolcu için, sportsroom.gr adlı internet sitesinden sürpriz bir haber geldi! İşte o isim ve transferin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
12 Mayıs 2020 Salı 15:46
Güncelleme: 12.05.2020 17:03
Galatasaray'da gelecek sezon için transfer harekatı başladı...
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Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı kurmaylar, geniş scout ekibiyle Türkiye'den ve dünyadan birçok yıldızla birebir temas halinde.
Terim, gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yaparken, bu sezon kazanılacak şampiyonlukla seriye devam etmek istediğini ve gelecek sezon da aynı başarıyı hedeflediğini yakın çevresine aktarıyor.
Bu sebeple kadro yapılandırmasında revizyona gitmesi planlanan sarı kırmızılı teknik direktör, teknik ekip dahil olmak üzere birçok isimle yollarını ayıracağını ve taze kan ekleyeceğini belirtiyor.
Öte yandan gelecek sezon için takımda mutlaka olmasını istediği isimlerin başında Muslera, Onyekuru, Ryan Donk ve Lemina olduğu aktarıldı.