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Galatasaray'da büyük tehlike! Yunan devi yıldız ismi kapıyor

Galatasaray'da son dakika haberi... Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, transferini istediği isimleri belirlemeye başladı bile. Öte yandan, Terim'in takımında mutlaka istediği yıldız futbolcu için, sportsroom.gr adlı internet sitesinden sürpriz bir haber geldi! İşte o isim ve transferin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

12 Mayıs 2020 Salı 15:46 Güncelleme: 12.05.2020 17:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





