Galatasaray'da büyük şok! Türkiye'ye dönemiyor

Süper Lig'de corona virüsü etkisini en derinden hisseden kulüplerin başında kuşkusuz Galatasaray geliyor. Dana önce teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın corona testlerinin pozitif çıktığı açıklanmış, yoğun tedavinin ardından iki isim iyileşerek taburcu olmuştu. Cimbom'da büyük bir sıkıntı daha ortaya çıktı. Galatasaray için çok önemli bir isim yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönemediğini açıkladı. İşte o isim ve açıklaması...
10 Mayıs 2020 Pazar 19:28
Güncelleme: 10.05.2020 19:28
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle Türkiye'de de ligler iptal olmuştu.
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Hayatın normal akışını büyük ölçüde etkileyen Covid-19 salgınından en çok etkilenen kulüplerden biri de Galatasaray olmuştu.
Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetici Mahmut Recevik ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü testlerinin pozitif çıkması camiada büyük bir şok etkisi yaratmıştı.
Galatasaray'da Covid-19 nedeniyle şok bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...
BARTALI AÇIKLAMADA BULUNDU
Galatasaray'ın fizik kondisyoneri, performans antrenörü Alberto Bartali, corona virüsü süreciyle ilgili konuştu.