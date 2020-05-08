Galatasaray'da büyük kaos! Yönetime resti çekti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Galatasaray'da büyük kaos! Yönetime resti çekti

Yaşanan corona virüsü salgını sonrası kulüpleri zor günler bekliyor. Liglere ara verilmesi sonrası yayın gelirleri, sponsor gelirleri ve seyirci gelirlerinden faydalanamayan ekiplerden Galatasaray, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolunu seçti. Ancak yalnızca iki isimden olumlu dönüş alan yönetimin nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. İşte detaylar...

8 Mayıs 2020 Cuma 11:53
Galatasaray'da büyük kaos! Yönetime resti çekti

Galatasaray'da maliyetleri azaltmak için yapılan hamleye yabancı oyuncuların ağırlıkta olduğu isimlerden gelen cevap hem moralleri bozdu hem de yönetimi kızdırdı.

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Galatasaray'da büyük kaos! Yönetime resti çekti

Vergiler hariç 60 milyon Euro ödeme taahhütü verdikleri futbol takımından toplamda 10 milyon Euro indirim isteyen Galatasaray yönetimi, olumsuz cevap aldı.

Galatasaray'da büyük kaos! Yönetime resti çekti

Futbolun durduğu nisan ve mayıs ayında futbolcularına her kulüp gibi ödeme yapmak istemeyen sarı-kırmızılı yetkililer, sadece takım kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera'dan olumlu geri dönüş aldı.

Galatasaray'da büyük kaos! Yönetime resti çekti

Yabancıların başını çektiği oyuncuların çoğu, indirim talebini kabul etmezken son çare olarak FIFA'ya başvuracaklarını söylediler.

Galatasaray'da büyük kaos! Yönetime resti çekti

GÖZLER FIFA'NIN YANITINDA
Teknik heyetle birlikte yıllık maliyeti (garanti para+maç başı primleri-başarı bonusları+vergiler) 80 milyon Euro'yu buluyor.

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