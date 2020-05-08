Galatasaray'da büyük kaos! Yönetime resti çekti

Yaşanan corona virüsü salgını sonrası kulüpleri zor günler bekliyor. Liglere ara verilmesi sonrası yayın gelirleri, sponsor gelirleri ve seyirci gelirlerinden faydalanamayan ekiplerden Galatasaray, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolunu seçti. Ancak yalnızca iki isimden olumlu dönüş alan yönetimin nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. İşte detaylar...
8 Mayıs 2020 Cuma 11:53
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da maliyetleri azaltmak için yapılan hamleye yabancı oyuncuların ağırlıkta olduğu isimlerden gelen cevap hem moralleri bozdu hem de yönetimi kızdırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vergiler hariç 60 milyon Euro ödeme taahhütü verdikleri futbol takımından toplamda 10 milyon Euro indirim isteyen Galatasaray yönetimi, olumsuz cevap aldı.
Futbolun durduğu nisan ve mayıs ayında futbolcularına her kulüp gibi ödeme yapmak istemeyen sarı-kırmızılı yetkililer, sadece takım kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera'dan olumlu geri dönüş aldı.
Yabancıların başını çektiği oyuncuların çoğu, indirim talebini kabul etmezken son çare olarak FIFA'ya başvuracaklarını söylediler.
GÖZLER FIFA'NIN YANITINDA Teknik heyetle birlikte yıllık maliyeti (garanti para+maç başı primleri-başarı bonusları+vergiler) 80 milyon Euro'yu buluyor.