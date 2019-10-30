Galatasaray'da büyük değişim! Tam 24 futbolcu...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası 'Ocak' ayında yapılacak değişimi işaret etti... Ancak rakamlara göre 4. Terim döneminde G.Saray'ın kadrosunda çok büyük bir revizyona gidildi. 2 yıl içerisinde 19 isme "güle güle" denildi. Tüm bunlara rağmen Terim'in "değişim" demesi tepki çekti. İşte detaylar...
30 Ekim 2019 Çarşamba 09:03
Güncelleme: 30.10.2019 09:03
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Sezona çok kötü başlayan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrildi. Bunun nedeni ise Fatih Terim'in Beşiktaş yenilgisi sonrası "Ocak'ta değişim olacak" diyerek operasyon sinyali vermesi. Ancak rakamlara göre Galatasaray zaten 2 yılda büyük bir değişime gitti.
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ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞANDI
2017-18 sezonunun 17. haftasında göreve başlayan 4. Terim döneminde tam 24 futbolcu transfer edildi. Aynı dönem içinde 19 isimle yollar ayrılırken, kadro baştan aşağıya yenilendi.
Sezona çok kötü başlayan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrildi. Bunun nedeni ise Fatih Terim'in Beşiktaş yenilgisi sonrası "Ocak'ta değişim olacak" diyerek operasyon sinyali vermesi.
Ancak rakamlara göre Galatasaray zaten 2 yılda büyük bir değişime gitti.
ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞANDI
2017-18 sezonunun 17. haftasında göreve başlayan 4. Terim döneminde tam 24 futbolcu transfer edildi.