Galatasaray'da büyük değişim! Tam 24 futbolcu...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası 'Ocak' ayında yapılacak değişimi işaret etti... Ancak rakamlara göre 4. Terim döneminde G.Saray'ın kadrosunda çok büyük bir revizyona gidildi. 2 yıl içerisinde 19 isme "güle güle" denildi. Tüm bunlara rağmen Terim'in "değişim" demesi tepki çekti. İşte detaylar...

30 Ekim 2019 Çarşamba 09:03 Güncelleme: 30.10.2019 09:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





