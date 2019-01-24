Galatasaray'da bir bomba daha! Forvet beklerken ayrılık...
Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Devre arası transfer dönemine forvet parolası ile giren sarı kırmızılılarda gelenlerden çok takımdan ayrılanlar gündeme oturdu.
24 Ocak 2019 Perşembe, 15:48:21
Güncelleme: 16:12:04
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Ara transfer döneminde Rodrigues ve Ozan Kabak ile transferle yollarını ayıran Galatasaray'da, bu iki isim sonrası Marcao, Emre Taşdemir ve Semih Kaya takıma dahil olmuştu.
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Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'e 'Kulüp bulun' diyen yönetimin aklını bir başka isim de kurcalıyor...
Ek olarak Serdar Aziz'in de Fenerbahçe için detaylı bir sağlık kontrolünden geçtiği iddiaları mevcut... İşte sarı kırmızılılardaki son bomba gelişme...
Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al İttihad'a ve Ozan Kabak'ı da 11 milyon euroya Stuttgart'a satan Galatasaray'da bir ayrılık daha...
Galatasaray'dan aldığı yıllık ücretin üzerinde bir teklif alan sarı kırmızılı oyuncu, transferde el sıkıştı.