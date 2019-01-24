Galatasarayda bir bomba daha! Forvet beklerken ayrılık... - Fotomaç
24 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray'da bir bomba daha! Forvet beklerken ayrılık... 

Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Devre arası transfer dönemine forvet parolası ile giren sarı kırmızılılarda gelenlerden çok takımdan ayrılanlar gündeme oturdu.

24 Ocak 2019 Perşembe, 15:48:21 Güncelleme: 16:12:04
Galatasarayda bir bomba daha! Forvet beklerken ayrılık...

Ara transfer döneminde Rodrigues ve Ozan Kabak ile transferle yollarını ayıran Galatasaray'da, bu iki isim sonrası Marcao, Emre Taşdemir ve Semih Kaya takıma dahil olmuştu.

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Galatasarayda bir bomba daha! Forvet beklerken ayrılık...

Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'e 'Kulüp bulun' diyen yönetimin aklını bir başka isim de kurcalıyor...

Galatasarayda bir bomba daha! Forvet beklerken ayrılık...

Ek olarak Serdar Aziz'in de Fenerbahçe için detaylı bir sağlık kontrolünden geçtiği iddiaları mevcut... İşte sarı kırmızılılardaki son bomba gelişme...

Galatasarayda bir bomba daha! Forvet beklerken ayrılık...

Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya Al İttihad'a ve Ozan Kabak'ı da 11 milyon euroya Stuttgart'a satan Galatasaray'da bir ayrılık daha...

Galatasarayda bir bomba daha! Forvet beklerken ayrılık...

Galatasaray'dan aldığı yıllık ücretin üzerinde bir teklif alan sarı kırmızılı oyuncu, transferde el sıkıştı.

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