Galatasarayda bir ayrılık daha! İşte yeni takımı - Galeri - Fotomaç
09 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan oyunculardan Younes Belhanda ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 11:29:49
Galatasarayda bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklamıştı.

Galatasarayda bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Galatasaray, yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'i ise 10 milyon 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a göndermişti.

Galatasarayda bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Futbol Arena'nın haberine göre, ikinci yarı öncesi üç oyuncusuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere.

Galatasarayda bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Arabistan basınında Galatasaray'ın Younes Belhanda için Al Ittihad ile 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı yazıldı.

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