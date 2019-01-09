Galatasarayda bir ayrılık daha! İşte yeni takımı - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da bir ayrılık daha! İşte yeni takımı
Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan oyunculardan Younes Belhanda ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 11:29:49
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
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Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklamıştı.
Galatasaray, yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'i ise 10 milyon 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a göndermişti.
Futbol Arena'nın haberine göre, ikinci yarı öncesi üç oyuncusuyla yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere.
Arabistan basınında Galatasaray'ın Younes Belhanda için Al Ittihad ile 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı yazıldı.