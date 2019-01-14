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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Savanier!
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da Younes Belhanda'nın 9 milyon Euro karşılığında Al Ittihad ile anlaşması sonrasında sarı-kırmızılı yönetim Faslı oyuncunun alternatifini hemen buldu. Galatasaray'da Younes Belhanda'nın yerine ilk düşünülen isim Teji Savanier. Plaseler ise Manuel Fernandes ile Aykut Kocaman'ın eski gözdesi Rodriguinho.
14 Ocak 2019 Pazartesi 21:37 Güncelleme: 15.01.2019 09:50
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