Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Savanier! - Fotomaç
17 Nisan 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Savanier!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da Younes Belhanda'nın 9 milyon Euro karşılığında Al Ittihad ile anlaşması sonrasında sarı-kırmızılı yönetim Faslı oyuncunun alternatifini hemen buldu. Galatasaray'da Younes Belhanda'nın yerine ilk düşünülen isim Teji Savanier. Plaseler ise Manuel Fernandes ile Aykut Kocaman'ın eski gözdesi Rodriguinho.

14 Ocak 2019 Pazartesi 21:37 Güncelleme: 15.01.2019 09:50
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Savanier!

Galatasaray ilginç bir ara transfer dönemi geçirmeye devam ediyor.

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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Savanier!

Ligin başlamasına kısa bir süre kalmasına karşın sarı-kırmızılı ekibin kadrosu halen oturmuş değil.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Savanier!

Serdar Aziz ve Eren kadro dışı bırakıldı. Rodrigues satıldı.

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Savanier!

Belhanda ve Maicon'un da eli kulağında...

Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Savanier!

Şu ana kadar sadece Marcao ile el sıkışıldı. Forvet açığının ardından orta sahada da boşluk oluştu.

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