Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Savanier!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puan ile 5.sırada tamamlayan Galatasaray'da Younes Belhanda'nın 9 milyon Euro karşılığında Al Ittihad ile anlaşması sonrasında sarı-kırmızılı yönetim Faslı oyuncunun alternatifini hemen buldu. Galatasaray'da Younes Belhanda'nın yerine ilk düşünülen isim Teji Savanier. Plaseler ise Manuel Fernandes ile Aykut Kocaman'ın eski gözdesi Rodriguinho.