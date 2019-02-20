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Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Michal Travnik gelecek
Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi rotasını Jablonec'te oynayan Travnik'e çevirdi. Belhanda'yı sezon sonu satmayı planlayan sarı kırmızılı yönetim bu bölge için genç yıldızı düşünüyor.
20 Şubat 2019 Çarşamba 10:20
Güncelleme: 20.02.2019 10:26
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Galatasaray bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.
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Bu sezon takıma Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi gelecek vaat eden gençleri takıma kazandıran scout ekibi bu kez de gözünü Çekya'nın Jablonec takımında forma giyen Michal Travnik'e çevirdi.
POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCU Scout ekibi tarafından bir süredir hem yerinde hem de videolardan izlenen Çek futbolcu performansıyla göz doldurdu. Potansiyeli yüksek bir orta saha oyuncusu olan 24 yaşındaki oyuncu takımının gözbebeği oldu.
BU SEZON TOPLAM 10 GOL ATTI Jablonec'te 4 sezondur oynayan Michal Travnik bu sezon 26 maçın tamamında ilk 11'de yer alırken fileleri 10 kez havalandırdı. Gole yakın bir oyuncu olan Çek yıldız her geçen gün kendini geliştirmeyi başardı.
BELHANDA İLE YOLLAR AYRILACAK Galatasaray Yönetimi sezon sonunda Belhanda'yı satmayı kafasına koydu.