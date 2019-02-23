Galatasaray'da Belhanda'dan transfer açıklaması! - Fotomaç
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Galatasaray'da Belhanda'dan transfer açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, takımının şampiyonluk şansına ve olası transferine dair açıklamalarda bulundu.
23 Şubat 2019 Cumartesi 22:00
Güncelleme: 23.02.2019 22:19
Benfica ile 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Younes Belhanda, Lizbon'daki karşılaşma sonunda Süper Lig ve Galatasaray hakkında önemli açıklamalara imza attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligde Başakşehir'in gerisinde oldukları hatırlatılan Younes Belhanda'nın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;
"Artık lige döndük ve 22. şampiyonluk için motive olduk."
"Evet, Başakşehir ligde 6 puan önümüzde. Ama onlar bizim sahamıza gelecekler. Bu karşılaşma Başakşehir için hiç de kolay olmayacak."
"Geçen sene olduğu gibi kalan maçlarda Başakşehir ile birlikte diğer rakiplerimizi de mağlup edip yine şampiyon olacağımıza inanıyorum."