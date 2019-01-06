Galatasarayda Belhanda şoku! Sözleşmesindeki o gizli madde...

Galatasaray'da Belhanda şoku! Sözleşmesindeki o gizli madde...
Galatasaray'da zaman zaman ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda'nın sözleşmesindeki ilginç madde yönetimi şok etti.
6 Ocak 2019 Pazar, 15:32:08
Güncelleme: 15:34:21
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Younes Belhanda'nın sözleşmesindeki madde Galatasaray yönetimini şoke etti.
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Younes Belhanda, Haziran 2017'de Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro karşılığında alındı.
Fransız futbolcunun transferinde, Ukrayna temsilcisine maksimum 2 milyon Euro olmak kaydı ile bonus taahhütleri verildi.
KAP'a yapılan bildirimde, 2021-22 sezonuna kadar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması halinde her sezon başına 500 bin Euro, oyuncunun forma giydiği her 25 maç için 250 bin Euro Dinamo Kiev'e ödenecekti.
Yalnız bilinmeyen ve yönetimi de şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı.