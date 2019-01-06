Galatasarayda Belhanda şoku! Sözleşmesindeki o gizli madde... - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Galatasaray'da Belhanda şoku! Sözleşmesindeki o gizli madde...

Galatasaray'da zaman zaman ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda'nın sözleşmesindeki ilginç madde yönetimi şok etti.

6 Ocak 2019 Pazar, 15:32:08 Güncelleme: 15:34:21
Galatasarayda Belhanda şoku! Sözleşmesindeki o gizli madde...

Younes Belhanda'nın sözleşmesindeki madde Galatasaray yönetimini şoke etti.

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Galatasarayda Belhanda şoku! Sözleşmesindeki o gizli madde...

Younes Belhanda, Haziran 2017'de Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro karşılığında alındı.

Galatasarayda Belhanda şoku! Sözleşmesindeki o gizli madde...

Fransız futbolcunun transferinde, Ukrayna temsilcisine maksimum 2 milyon Euro olmak kaydı ile bonus taahhütleri verildi.

Galatasarayda Belhanda şoku! Sözleşmesindeki o gizli madde...

KAP'a yapılan bildirimde, 2021-22 sezonuna kadar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması halinde her sezon başına 500 bin Euro, oyuncunun forma giydiği her 25 maç için 250 bin Euro Dinamo Kiev'e ödenecekti.

Galatasarayda Belhanda şoku! Sözleşmesindeki o gizli madde...

Yalnız bilinmeyen ve yönetimi de şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı.

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