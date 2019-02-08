Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da Younes Belhanda defteri de kapanıyor. Fas medyası başarılı oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı.
8 Şubat 2019 Cuma, 01:03:57
Güncelleme: 07:45:27
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Galatasaray'da Younes Belhanda defteri de kapanıyor. Fas medyası başarılı oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı.
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Maghrebalaan sitesinin haberine göre, Ocak ayı transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim tarafından ikna edilerek takımda kalması sağlanan Younes Belhanda sezon sonunda Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak.
Maghrebalaan sitesi, Galatasaray'ın Belhanda'nın transferi için Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad ile 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı ve tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü.
5 ASİST YAPTI Sarı kırmızılı kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Younes Belhanda, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 5 asist yaptı. Gol atamadı.
KASASINI DOLDURDU Younes Belhanda da satılırsa bu sezon Suudi Arabistan'a gidecek 4'üncü Galatasaraylı olacak.