Galatasarayda Belhanda ile yollar ayrılıyor! - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Galatasaray'da Belhanda ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da Younes Belhanda defteri de kapanıyor. Fas medyası başarılı oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı.
8 Şubat 2019 Cuma, 01:03:57 Güncelleme: 07:45:27
Galatasarayda Belhanda ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da Younes Belhanda defteri de kapanıyor. Fas medyası başarılı oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiasını gündemine taşıdı.

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Galatasarayda Belhanda ile yollar ayrılıyor!

Maghrebalaan sitesinin haberine göre, Ocak ayı transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim tarafından ikna edilerek takımda kalması sağlanan Younes Belhanda sezon sonunda Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak.

Galatasarayda Belhanda ile yollar ayrılıyor!

Maghrebalaan sitesi, Galatasaray'ın Belhanda'nın transferi için Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad ile 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı ve tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Galatasarayda Belhanda ile yollar ayrılıyor!

5 ASİST YAPTI
Sarı kırmızılı kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Younes Belhanda, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 5 asist yaptı. Gol atamadı.

Galatasarayda Belhanda ile yollar ayrılıyor!

KASASINI DOLDURDU
Younes Belhanda da satılırsa bu sezon Suudi Arabistan'a gidecek 4'üncü Galatasaraylı olacak.

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