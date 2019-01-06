Galatasarayda Belhanda Fransa yolcusu! - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Belhanda Fransa yolcusu!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda için Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco'dan sonra OGC Nice'in de devreye girdiği bildirildi.

6 Ocak 2019 Pazar, 22:53:59 Güncelleme: 07:46:51
Galatasarayda Belhanda Fransa yolcusu!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Fransa'da revaçta...

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Galatasarayda Belhanda Fransa yolcusu!

Başarılı futbolcu bir süredir Monaco ile anılıyordu.

Galatasarayda Belhanda Fransa yolcusu!

Fransız basınından Le10Sport sitesinin, Monaco'nun Belhanda transferinde anlaşmaya çok yakınken Nice'in de devreye girdiği yazdı.

Galatasarayda Belhanda Fransa yolcusu!

Nice'in 4 milyon Euro'ya transferi bitirmek istediği ifade edildi.

Galatasarayda Belhanda Fransa yolcusu!

Belhanda'nın yanı sıra Betis'te forma giyen Ryad Boudebouz ile de ilgilenen Nice idarecilerinin, bu iki oyuncudan birini mutlaka kadrosuna katacağına dikkat çekildi.

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