Galatasarayda Belhanda Fransa yolcusu! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Belhanda Fransa yolcusu!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda için Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco'dan sonra OGC Nice'in de devreye girdiği bildirildi.
6 Ocak 2019 Pazar, 22:53:59
Güncelleme: 07:46:51
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Fransa'da revaçta...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başarılı futbolcu bir süredir Monaco ile anılıyordu.
Fransız basınından Le10Sport sitesinin, Monaco'nun Belhanda transferinde anlaşmaya çok yakınken Nice'in de devreye girdiği yazdı.
Nice'in 4 milyon Euro'ya transferi bitirmek istediği ifade edildi.
Belhanda'nın yanı sıra Betis'te forma giyen Ryad Boudebouz ile de ilgilenen Nice idarecilerinin, bu iki oyuncudan birini mutlaka kadrosuna katacağına dikkat çekildi.