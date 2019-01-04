Galatasarayda Belhanda da Arabistan yolcusu!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadroya takviye yapabilmek adına UEFA FFP kuralları gereği oyuncu satmak zorunda. Galatasaray yönetimi, Garry Rodrigues'in satışından sonra Younes Belhanda'nın da satılması ile birlikte ciddi bir kaynak yaratmayı hedefliyor.
4 Ocak 2019 Cuma, 20:48:37
Güncelleme: 20:56:01
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Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, kaynak yaratmak adına Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'a 9.5 milyon Euro karşılığında sattı.
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Suudi Arabistan kulübünün, Galatasaray'a Garry Rodrigues ve Younes Belhanda için ortak bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
Radyospor'un haberine göre; Al Ittihad, her iki futbolcu için toplam 8 milyon Euro önerdi; Galatasaray reddetti.
Bunun üzerine, sadece, Rodrigues için müzakere başladı ve anlaşma sağlandı.