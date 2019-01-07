Galatasarayda Batshuayi harekatı! - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'da Batshuayi harekatı!

Valencia'da kiralık olarak forma giyen Kongo asıllı Belçikalı yıldız için İspanyollar ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlandığı bildirildi.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 22:59:50 Güncelleme: 07:53:40
Galatasarayda Batshuayi harekatı!

Galatasaray'da Gomis'in satılmasının ardından yılan hikayesine dönen forvet transferinde yeni bir isim daha gündeme geldi.

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Galatasarayda Batshuayi harekatı!

Sarı-kırmızılı yönetimin, Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için harekete geçtiği iddia edildi.

Galatasarayda Batshuayi harekatı!

Bonservisi Chelsea'de olan ve şu anda Valencia'da kiralık olarak forma giyen Batshuayi için transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü.

Galatasarayda Batshuayi harekatı!

VALENCIA'DA ETKİLİ OLAMADI

Sarı-kırmızılıların, Valencia yetkilisi Longoria ile Batsuhayi'nin kiralık feshini görüşerek Chelsea üzerinden oyuncuyu kiralık almak istediği belirtiliyor.

Galatasarayda Batshuayi harekatı!

İspanyol ekibin, bir yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki yıldız, La Liga'da beklenen performansı ortaya koyamadı

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