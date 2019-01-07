Galatasarayda Batshuayi harekatı! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Batshuayi harekatı!
Valencia'da kiralık olarak forma giyen Kongo asıllı Belçikalı yıldız için İspanyollar ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlandığı bildirildi.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 22:59:50
Güncelleme: 07:53:40
Galatasaray'da Gomis'in satılmasının ardından yılan hikayesine dönen forvet transferinde yeni bir isim daha gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı yönetimin, Valencia'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için harekete geçtiği iddia edildi.
Bonservisi Chelsea'de olan ve şu anda Valencia'da kiralık olarak forma giyen Batshuayi için transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü.
VALENCIA'DA ETKİLİ OLAMADI
Sarı-kırmızılıların, Valencia yetkilisi Longoria ile Batsuhayi'nin kiralık feshini görüşerek Chelsea üzerinden oyuncuyu kiralık almak istediği belirtiliyor.
İspanyol ekibin, bir yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki yıldız, La Liga'da beklenen performansı ortaya koyamadı