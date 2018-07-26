Galatasarayda Andre Silva sesleri!

HİGUAİN'İ TRANSFER EDECEK

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Matteo, "Önümüzdeki günlerde Milan'ın Andre Silva için Galatasaray ile anlaşmasını bekliyoruz. Juventuslu Gonzalo Higuain'in Milan'a gelme durumu var, o zaman zaten Andre Silva ve Kalinic'in takımdan ayrılması gerekecek.