Galatasarayda Andre Silva sesleri! - Galeri - Fotomaç
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Galatasaray'da Andre Silva sesleri!

    26 Temmuz 2018 Perşembe, 01:30:49 Güncelleme: 01:32:34
    Galatasaray'da Andre Silva sesleri!
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    Galatasarayda Andre Silva sesleri!

    Bafetimbi Gomis'i artık gözden çıkaran Galatasaray'ın iyi bir golcü futbolcu arayışları tüm hızıyla devam ederken sarı-kırmızılı ekip, Milan'dan Andre Silva üzerinde yoğunlaştı.

    Galatasaray'da Andre Silva sesleri!
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    Galatasarayda Andre Silva sesleri!

    Cimbom, İtalyan ekibine 22 yaşındaki Portekizli oyuncuyu kiralamak için başvurmuş ve Milan'ın cevabını beklemeye koyulmuştu. Müjdeli haber Sportface yazarı Matteo Mosciatti'den geldi.

    Galatasaray'da Andre Silva sesleri!
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    Galatasarayda Andre Silva sesleri!

    Mosciatti, Milan'ın Porto'dan 38 milyon euro'ya transfer ettiği genç yıldızın Galatasaray'a gitmesini beklediklerini söyledi.

    Galatasaray'da Andre Silva sesleri!
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    Galatasarayda Andre Silva sesleri!

    HİGUAİN'İ TRANSFER EDECEK
    Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Matteo, "Önümüzdeki günlerde Milan'ın Andre Silva için Galatasaray ile anlaşmasını bekliyoruz. Juventuslu Gonzalo Higuain'in Milan'a gelme durumu var, o zaman zaten Andre Silva ve Kalinic'in takımdan ayrılması gerekecek.

    Galatasaray'da Andre Silva sesleri!
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    Galatasarayda Andre Silva sesleri!

    Higuain ile görüşmelerin oldukça ilerlediğini biliyoruz. Bu durumda da Andre Silva'nın kiralık olarak Galatasaray'a transferi her an gerçekleşebilir" diye konuştu. Bu açıklama sarı-kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

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