Galatasarayda Andre Silva sesleri!

26 Temmuz 2018 Perşembe, 01:30:49
Güncelleme: 01:32:34
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Galatasaray'da Andre Silva sesleri!
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Bafetimbi Gomis'i artık gözden çıkaran Galatasaray'ın iyi bir golcü futbolcu arayışları tüm hızıyla devam ederken sarı-kırmızılı ekip, Milan'dan Andre Silva üzerinde yoğunlaştı.
Galatasaray'da Andre Silva sesleri!
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Cimbom, İtalyan ekibine 22 yaşındaki Portekizli oyuncuyu kiralamak için başvurmuş ve Milan'ın cevabını beklemeye koyulmuştu. Müjdeli haber Sportface yazarı Matteo Mosciatti'den geldi.
Galatasaray'da Andre Silva sesleri!
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Mosciatti, Milan'ın Porto'dan 38 milyon euro'ya transfer ettiği genç yıldızın Galatasaray'a gitmesini beklediklerini söyledi.
Galatasaray'da Andre Silva sesleri!
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HİGUAİN'İ TRANSFER EDECEK
Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Matteo, "Önümüzdeki günlerde Milan'ın Andre Silva için Galatasaray ile anlaşmasını bekliyoruz. Juventuslu Gonzalo Higuain'in Milan'a gelme durumu var, o zaman zaten Andre Silva ve Kalinic'in takımdan ayrılması gerekecek.
Galatasaray'da Andre Silva sesleri!
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Higuain ile görüşmelerin oldukça ilerlediğini biliyoruz. Bu durumda da Andre Silva'nın kiralık olarak Galatasaray'a transferi her an gerçekleşebilir" diye konuştu. Bu açıklama sarı-kırmızılı taraftarları oldukça heyecanlandırdı.