Galatasaray'da Alper Potuk'a Fatih Terim engeli



Yabancı sınırlaması nedeniyle ülkenin o dönemde en revaçta futbolcularından olan Alper'in, önce Fatih Terim'e söz verdiği ardından sözünden dönerek Fenerbahçe'ye imza attığı bu nedenle hocanın oyuncuyu bu kez de kendi istemediği öğrenildi.