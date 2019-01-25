Galatasarayda Alper Potuka Fatih Terim engeli - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
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Galatasaray'da Alper Potuk'a Fatih Terim engeli

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sonrası kadroya giremeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Alper Potuk, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e haber gönderdiği ortaya çıktı.
25 Ocak 2019 Cuma, 07:45:14 Güncelleme: 07:46:28
Galatasarayda Alper Potuka Fatih Terim engeli

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, tecrübeli çalıştırıcıya, "Fatih hoca isterse seve seve Galatasaray'da oynarım" mesajını ilettiği iddia edildi

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Galatasarayda Alper Potuka Fatih Terim engeli

Ancak Terim'in yeni bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olmasına hatta Alper'in futbolunu da beğenmesine rağmen bu teklifi reddettiği belirtildi.

Galatasarayda Alper Potuka Fatih Terim engeli

Terim'in Alper'i veto etmesinin nedeninin 2013 yılında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye olan transferin olduğu ifade edildi.

Galatasarayda Alper Potuka Fatih Terim engeli

O dönemde hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin talep ettiği Alper, uzun uğraşlar sonucu sarı-lacivertlilere imza atmıştı.

Galatasarayda Alper Potuka Fatih Terim engeli


Yabancı sınırlaması nedeniyle ülkenin o dönemde en revaçta futbolcularından olan Alper'in, önce Fatih Terim'e söz verdiği ardından sözünden dönerek Fenerbahçe'ye imza attığı bu nedenle hocanın oyuncuyu bu kez de kendi istemediği öğrenildi.

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