Galatasaray'da Alper Potuk'a Fatih Terim engeli

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sonrası kadroya giremeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Alper Potuk, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e haber gönderdiği ortaya çıktı.
25 Ocak 2019 Cuma, 07:45:14
Güncelleme: 07:46:28
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27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, tecrübeli çalıştırıcıya, "Fatih hoca isterse seve seve Galatasaray'da oynarım" mesajını ilettiği iddia edildi
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Ancak Terim'in yeni bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olmasına hatta Alper'in futbolunu da beğenmesine rağmen bu teklifi reddettiği belirtildi.
Terim'in Alper'i veto etmesinin nedeninin 2013 yılında Eskişehirspor'dan Fenerbahçe'ye olan transferin olduğu ifade edildi.
O dönemde hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin talep ettiği Alper, uzun uğraşlar sonucu sarı-lacivertlilere imza atmıştı.
Yabancı sınırlaması nedeniyle ülkenin o dönemde en revaçta futbolcularından olan Alper'in, önce Fatih Terim'e söz verdiği ardından sözünden dönerek Fenerbahçe'ye imza attığı bu nedenle hocanın oyuncuyu bu kez de kendi istemediği öğrenildi.