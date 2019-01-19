Galatasarayda Alan krizi! Transfer çıkmaza girdi - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da Alan krizi! Transfer çıkmaza girdi

Galatasaray'ın uzun süredir transferini sonuçlandırmak istediği Alan Carvalho konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Aslan'ın imza aşamasına getirdiği transferde, Brezilyalı yıldız son dakikada istediği ücretle şaşırttı. İşte detaylar...
19 Ocak 2019 Cumartesi, 11:50:16 Güncelleme: 11:57:26
Galatasarayda Alan krizi! Transfer çıkmaza girdi

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesi forvet rotasyonunda yalnızca Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş bulunan Galatasaray'da forvet çalışmaları sürüyor..

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Galatasarayda Alan krizi! Transfer çıkmaza girdi

Sarı-kırmızılıların forvet hattı için ilk hedefi uzun süredir peşinde olduğu Çin'in Guangzhou Evergrande ekibinde forma giyen Alan Carvalho.

Galatasarayda Alan krizi! Transfer çıkmaza girdi

Galatasaray'ın Alan ile anlaştığı ve Brezilyalı golcünün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imza atacağı iddia edilmişti.

Galatasarayda Alan krizi! Transfer çıkmaza girdi

Ancak papatya falına dönen Alan Carvalho transferinde hesapta olmayan şeyler yaşanıyor.

Galatasarayda Alan krizi! Transfer çıkmaza girdi

Sarı-kırmızılılar, Çin'de Guangzhou Evergrande ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun bonservisi için 3 milyon euro teklif etti.

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