Galatasaray'da Alan krizi! Transfer çıkmaza girdi

Galatasaray'ın uzun süredir transferini sonuçlandırmak istediği Alan Carvalho konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Aslan'ın imza aşamasına getirdiği transferde, Brezilyalı yıldız son dakikada istediği ücretle şaşırttı. İşte detaylar...
19 Ocak 2019 Cumartesi, 11:50:16
Güncelleme: 11:57:26
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Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesi forvet rotasyonunda yalnızca Muğdat Çelik ve Sinan Gümüş bulunan Galatasaray'da forvet çalışmaları sürüyor..
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Sarı-kırmızılıların forvet hattı için ilk hedefi uzun süredir peşinde olduğu Çin'in Guangzhou Evergrande ekibinde forma giyen Alan Carvalho.
Galatasaray'ın Alan ile anlaştığı ve Brezilyalı golcünün önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imza atacağı iddia edilmişti.
Ancak papatya falına dönen Alan Carvalho transferinde hesapta olmayan şeyler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Çin'de Guangzhou Evergrande ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı futbolcunun bonservisi için 3 milyon euro teklif etti.