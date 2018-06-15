Galatasaray'da Ahmed Musa ile sıcak temas
Leicester City gözden çıkardı
Ada ve Rus basınına da yansıyan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Leicester City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İngiliz kulübünün 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musa'yı gözden çıkardığı belirtiliyor. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arasında eski kulübü CSKA'ya kiralanmıştı. Rus kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtiliyor.
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