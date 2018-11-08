Galatasarayda 3lü tehlike! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da 3'lü tehlike!
Sarı-Kırmızılılarda Fatih Terim, bu 3'lüye bir çözüm bulamıyor
8 Kasım 2018 Perşembe, 11:05:28
Onyekuru-Rodrigues-Sinan üçlüsü, hücum hattında oynadıkları 5 maçta, toplam 346 dakika birlikte görev yaptı ancak bir gol bile atamadı.
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Eren Derdiyok'la sezona giren Galatasaray, Gomis'i satmanın bedelini ağır ödüyor.
Eren'in sakatlığında hücum hattında birlikte görev yapan Henry Onyekuru-Garry Rodrigues-Sinan Gümüş üçlüsü Fransız yıldızın boşluğunu dolduramadı.
Akhisar, Porto, Antalya ve Fenerbahçe maçlarının ardından Schalke deplasmanına da ilk 11'de başlayan Onyekuru, Rodrigues ve Sinan, toplam 346 dakika birlikte oynadı ancak bir gol bile atamadı.
Akhisar, Porto ve Schalke deplasmanlarını boş geçen Galatasaray'da Antalya'da yapılan değişikliklerin ardından gol, forvete geçen Donk'tan gelmişti.