Galatasarayda 3lü tehlike! - Galeri - Fotomaç
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Galatasaray'da 3'lü tehlike!

    Sarı-Kırmızılılarda Fatih Terim, bu 3'lüye bir çözüm bulamıyor
    8 Kasım 2018 Perşembe, 11:05:28
    Galatasarayda 3lü tehlike!

    Onyekuru-Rodrigues-Sinan üçlüsü, hücum hattında oynadıkları 5 maçta, toplam 346 dakika birlikte görev yaptı ancak bir gol bile atamadı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda 3lü tehlike!

    Eren Derdiyok'la sezona giren Galatasaray, Gomis'i satmanın bedelini ağır ödüyor.

    Galatasarayda 3lü tehlike!

    Eren'in sakatlığında hücum hattında birlikte görev yapan Henry Onyekuru-Garry Rodrigues-Sinan Gümüş üçlüsü Fransız yıldızın boşluğunu dolduramadı.

    Galatasarayda 3lü tehlike!

    Akhisar, Porto, Antalya ve Fenerbahçe maçlarının ardından Schalke deplasmanına da ilk 11'de başlayan Onyekuru, Rodrigues ve Sinan, toplam 346 dakika birlikte oynadı ancak bir gol bile atamadı.

    Galatasarayda 3lü tehlike!

    Akhisar, Porto ve Schalke deplasmanlarını boş geçen Galatasaray'da Antalya'da yapılan değişikliklerin ardından gol, forvete geçen Donk'tan gelmişti.

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