Galatasaray'da 3 transfer 3 ayrılık!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar transferde bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da zorlu arenada başarı sağlayacak kadronun kurulması için hummalı bir çalışma yapılıyor. Buna göre biri Juventus'tan olmak üzere 3 isim için temasta olan Cimbom, transferleri bitirmek için tüm şartları zorluyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
30 Haziran 2019 Pazar 22:38
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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılar, KAP bildirimlerinde durmayacak. Cuma günü Babel, Adem Büyük, Ozornwafor'u kadrosuna kattığını duyuran Galatasaray, transferde açıklamalarına son sürat devam edecek.
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar transfere yoğun mesai harcıyor.
3 kulvarda mücadele edecek olan Cimbom, derin ve rotasyonlu bir kadro ile yeni sezona merhaba demek istiyor.
Geçtiğimiz sezon kısıtlı rotasyon ile mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray, buna rağmen şampiyonluğa uzanmayı başarmıştı.