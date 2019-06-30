Galatasaray'da 3 transfer 3 ayrılık!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar transferde bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da zorlu arenada başarı sağlayacak kadronun kurulması için hummalı bir çalışma yapılıyor. Buna göre biri Juventus'tan olmak üzere 3 isim için temasta olan Cimbom, transferleri bitirmek için tüm şartları zorluyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

30 Haziran 2019 Pazar 22:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





