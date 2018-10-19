Galatasarayda 25 milyon euroluk çatlak!



RAKAMLARDA SAPMA VAR!



Ancak geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın gelirlerini yeniden kontrol eden UEFA'nın, 3 yıllık taahhütte sapma tespit ettiği ve bu rakamın 25 milyon euro'ya ulaştığı ifade edildi. Ve bu nedenle soruşturma açtığı belirlendi



