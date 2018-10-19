Galatasarayda 25 milyon euroluk çatlak! - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    GALERİ

    Galatasaray'da 25 milyon euro'luk çatlak!

    Uefa'nın, G.saray'ın taahhütlerinde tutarsızlıklar saptadığı iddia edildi.
    19 Ekim 2018 Cuma, 00:56:07 Güncelleme: 01:18:00
    Galatasarayda 25 milyon euroluk çatlak!

    UEFA'nın Galatasaray hakkındaki 'yeniden inceleme' kararının yankıları sürüyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda 25 milyon euroluk çatlak!

    UEFA'nın hamlesine dair bir çok iddia ortaya atılırken, gerçeklere TAKVİM ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, 3 yıllık gelir bazında yaratılacak kaynaklar ve beklentileri ile ilgili 9 Mart tarihinde Nyon'da UEFA heyetine sunum yapmıştı.

    Galatasarayda 25 milyon euroluk çatlak!

    UEFA BU YÜZDEN MEN ETMEDİ

    Sunumda; oyuncu satışı, Şampiyonlar Ligi gelirleri, tesislerden gelecek para ve mağazacılık-ürün satışıyla 3 yıllık gelir taahhütünde bulunulmuştu. UEFA bu sunum sonrasında Avrupa'dan men cezası vermemişti.

    Galatasarayda 25 milyon euroluk çatlak!


    RAKAMLARDA SAPMA VAR!

    Ancak geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın gelirlerini yeniden kontrol eden UEFA'nın, 3 yıllık taahhütte sapma tespit ettiği ve bu rakamın 25 milyon euro'ya ulaştığı ifade edildi. Ve bu nedenle soruşturma açtığı belirlendi

    Galatasarayda 25 milyon euroluk çatlak!

    GOMİS BU YÜZDEN Mİ SATILDI?

    Özellikle transfer geliri konusunda sıkıntı yaşandığı öğrenildi. Hatta G.Saray'ın Gomis'i apar topar satmasının ve Maicon'u elden çıkarmak istemesinin arkasında da bu sıkıntının yattığı gelen bilgiler arasında.

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