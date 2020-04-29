Galatasaray'da 130 milyonluk karar! Kasa dolacak - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Galatasaray'da 130 milyonluk karar! Kasa dolacak

Galatasaray'da yönetimden flaş karar... Gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmasını sürdüren Aslan, aldığı kararla futbol takımında büyük revizyona gideceğinin sinyallerini verdi... Öte yandan Aslan'ın bu karar, kesesine tam 130 Milyon TL girmesine ortam hazırlayacak! İşte detaylar...
29 Nisan 2020 Çarşamba 10:16 Güncelleme: 29.04.2020 11:04
Galatasaray'da 130 milyonluk karar! Kasa dolacak

Oyunculardan, ücretlerinde yüzde 30 indirim isteyen sarı kırmızılılar, ayrıca yıllık ücretleri 130 milyon TL'yi bulan Mariano, Selçuk, Nagatomo, Diagne, Maicon, Babel, Seri ve Andone'yi gönderecek. İşte detaylar...

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Galatasaray'da 130 milyonluk karar! Kasa dolacak

Corona virüsü (koronavirüsü) salgınının yol açtığı zararı telafi etmek amacıyla futbolculardan ücretlerinde yüzde 30 indirim yapmalarını isteyen Galatasaray, sezon sonunda yeni bir tasarruf planını daha devreye sokacak.

Galatasaray'da 130 milyonluk karar! Kasa dolacak

Futbol takımının halen 68 milyon Euro olan yıllık maaş bütçesini yüzde 30 indirip 50 milyon Euro'nun altına çekmeyi hedefleyen sarı kırmızılı yönetim, 8 oyuncusuyla sezon sonu yollarını ayırıp, toplamda 130 milyon TL'yi aşkın garanti ücret yükünden kurtulacak.

Galatasaray'da 130 milyonluk karar! Kasa dolacak

TRANSFERDE YENi DÖNEM

Hürriyet'in haberine göre, maliyet ve performans kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan, Mariano, Nagatomo, kiralandıkları kulüplerden geri dönecek olan Diagne, Babel, Maicon ve takımda kiralık olarak forma giyen Seri ve Andone'ye veda edilecek.

Galatasaray'da 130 milyonluk karar! Kasa dolacak

Yıllık garanti ücretleri 16 milyon 650 bin Euro artı 4 milyon TL olan bu futbolcuların yerine, Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç gibi genç ve daha düşük maliyetli oyuncular transfer edilecek.

Galatasaray'da 130 milyonluk karar! Kasa dolacak

Galatasaray yönetiminin transferdeki diğer kriteri ise bonservis konusunda...

Galatasaray'da 130 milyonluk karar! Kasa dolacak

Sarı kırmızılı kulüp bundan böyle sadece bonservisi elinde olan ya da kiralık gelebilecek futbolcuları kadrosuna katacak.

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