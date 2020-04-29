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Galatasaray'da 130 milyonluk karar! Kasa dolacak
Galatasaray'da yönetimden flaş karar... Gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmasını sürdüren Aslan, aldığı kararla futbol takımında büyük revizyona gideceğinin sinyallerini verdi... Öte yandan Aslan'ın bu karar, kesesine tam 130 Milyon TL girmesine ortam hazırlayacak! İşte detaylar...
29 Nisan 2020 Çarşamba 10:16 Güncelleme: 29.04.2020 11:04
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TRANSFERDE YENi DÖNEM
Hürriyet'in haberine göre, maliyet ve performans kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan, Mariano, Nagatomo, kiralandıkları kulüplerden geri dönecek olan Diagne, Babel, Maicon ve takımda kiralık olarak forma giyen Seri ve Andone'ye veda edilecek.
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