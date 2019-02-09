Galatasaray'a yüz nakli!

İlk yarıda 4-0 kaybedilen maçta ilk 11'de forma giyen 7 oyuncu yarınki mücadelede yer almayacak. Diagne, Luyindama ve Marcao'lu yeni Cimbom, rövanşı almaya kararlı.
9 Şubat 2019 Cumartesi, 01:17:26
Güncelleme: 07:51:08
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Süper Lig'de yarın akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, rakibi karşısına ilk yarıdaki maça göre 7 farklı oyuncu ile çıkacak.
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Sarı-kırmızılı ekibin, Akyazı'da bordo-mavililere 4-0 yenildiği ilk karşılaşmada ilk onbirde sahaya çıkan Eren Derdiyok kadro dışı bırakılırken, Maicon'a ise ikinci yarı için lisans çıkarılmadı.
Fernando ile Sinan Gümüş ise sarı kart cezaları nedeniyle yarın kadroda yer almayacak.
Emre Akbaba ile Mariano'nun da sakatlıkları nedeniyle forma giymeleri beklenmiyor.
TEK HEDEF 3 PUAN
Ahmet Çalık ise yedek soyunacak. Teknik direktör Fatih Terim'in bu oyuncuların yerine; Mbaye Diagne, Luyindama, Marcao, Linnes, Feghouli, Ndiaye ile Donk&Selçuk İnan ikilisinden birine ilk onbirde görev vermesi bekleniyor.