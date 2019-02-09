Galatasaray'a yüz nakli!

TEK HEDEF 3 PUAN

Ahmet Çalık ise yedek soyunacak. Teknik direktör Fatih Terim'in bu oyuncuların yerine; Mbaye Diagne, Luyindama, Marcao, Linnes, Feghouli, Ndiaye ile Donk&Selçuk İnan ikilisinden birine ilk onbirde görev vermesi bekleniyor.