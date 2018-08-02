Galatasaraya Yunus Akgün piyangosu vurdu! Devler onu istiyor

KENDİSİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

Genç oyuncu ile Galatasaray yönetiminin yaptığı görüşmelerde Yunus Akgün: 'Ben Galatasaray'da yetiştim altyapıda hocalarım arkadaşlarımın benim için yeri her zaman çok ayrı, bu yüzden hiç bir yere gitmek istemiyorum. Kendimi Galatasaray'da kanıtlamak ve uzun yıllar bu büyük kulübe hizmet etmek istiyorum' açıklamalarını yaptı.