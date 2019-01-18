Galatasaraya transferde üç kötü haber! - Fotomaç
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Galatasaray'a transferde üç kötü haber!
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan üç golcüden kötü haber geldi.
18 Ocak 2019 Cuma, 17:27:36
Güncelleme: 17:27:46
Sezon başında Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'a yollayan ve sezona Eren-Muğdat forvet rotasyonuyla başlayan Galatasaray'da öncelikli hedef golcü transferi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklamıştı.
Eren'in kadro dışı kalmasının ardından forvet rotasyonunda sadece Muğdat'ı barındıran sarı-kırmızılara transferde kötü haber geldi.
SWANSEA'DEN BONY AÇIKLAMASI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği isimlerden olduğu iddia edilen Fildişi Sahilli golcü futbolcu Bony hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Golcü oyuncunun takımı Swansea, adı sarı-kırmızılı takım ile transfer söylentilerine karışan futbolcusu ile ilgili bir açıklama yaptı.