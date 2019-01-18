Galatasaraya transferde üç kötü haber! - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'a transferde üç kötü haber!

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinde yer alan üç golcüden kötü haber geldi.
18 Ocak 2019 Cuma, 17:27:36 Güncelleme: 17:27:46
Galatasaraya transferde üç kötü haber!

Sezon başında Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'a yollayan ve sezona Eren-Muğdat forvet rotasyonuyla başlayan Galatasaray'da öncelikli hedef golcü transferi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraya transferde üç kötü haber!

Teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklamıştı.

Galatasaraya transferde üç kötü haber!

Eren'in kadro dışı kalmasının ardından forvet rotasyonunda sadece Muğdat'ı barındıran sarı-kırmızılara transferde kötü haber geldi.

Galatasaraya transferde üç kötü haber!

SWANSEA'DEN BONY AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği isimlerden olduğu iddia edilen Fildişi Sahilli golcü futbolcu Bony hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaraya transferde üç kötü haber!

Golcü oyuncunun takımı Swansea, adı sarı-kırmızılı takım ile transfer söylentilerine karışan futbolcusu ile ilgili bir açıklama yaptı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN