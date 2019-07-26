Galatasaray'a transferde şok! 3 kötü haber...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken, transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-Kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in listesi doğrultusunda ilerlerken, tecrübeli teknik adamın olmazsa olmaz dediği üç transferden gelen kötü haberle sarsıldı...
26 Temmuz 2019 Cuma 10:45
Güncelleme: 26.07.2019 10:45
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ever Banega ile ilgili Sevilla son kararını verdi.
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İspanya basınında yer alan haberde; Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin sportif direktör Monchi'ye verdiği raporda Ever Banega'nın kesinlikle kalmasını istediği ifadeleri yer aldı.
Üç kulvarda birden büyük hedefler belirleyen Sevilla, transfer edilen orta saha oyuncularına rağmen Ever Banega'dan vazgeçmeme kararı aldı.
SÖZLEŞME YENİLEMESE BİLE...
Ever Banega'yı as takım içerisinde düşünen Lopetegui, bu kararını oyuncuya ve menajerine de aktardı.
Monchi ise menajeri Marcelo Simonian'a Banega'yı tutacaklarını ve yeni bir sözleşme imzalamak istediklerini de iletti. Yeni sözleşmeye imza atmasa ve gelecek yaz boşta kalsa bile Banega'yı bırakmayacaklarını aktardı.