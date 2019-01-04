Galatasaraya transferde kötü haber! - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Galatasaray'a transferde kötü haber!

Rodrigues'i satıp transfer için bütçe sağlayan Galatasaray'ın gözü, Flamengo'nun Maicon için yapacağı teklifteydi. İşte Flamengo'nun Maicon kararı ve nedenleri...
4 Ocak 2019 Cuma, 18:31:36 Güncelleme: 18:51:01
Galatasaraya transferde kötü haber!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraya transferde kötü haber!

Rodrigues'i satıp transfer için bütçe sağlayan Galatasaray'ın gözü Maicon'a gelecek teklifteydi.

Galatasaraya transferde kötü haber!

Ancak sarı-kırmızılılara kötü haber Brezilya'dan geldi.

Galatasaraya transferde kötü haber!

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon için devreye giren Flamengo, görüşmelerde geri adım attı. İşte nedeni;

Galatasaraya transferde kötü haber!

Portekiz basınından A Bola Gazetesi'nin muhabiri Bruno Andrade, Galatasaray ve Flamengo arasındaki Maicon görüşmelerinin dondurulduğunu açıkladı.

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