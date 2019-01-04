Galatasaraya transferde kötü haber!

Galatasaray'a transferde kötü haber!

Rodrigues'i satıp transfer için bütçe sağlayan Galatasaray'ın gözü, Flamengo'nun Maicon için yapacağı teklifteydi. İşte Flamengo'nun Maicon kararı ve nedenleri...

4 Ocak 2019 Cuma, 18:31:36 Güncelleme: 18:51:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





