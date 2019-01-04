Galatasaraya transferde kötü haber! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a transferde kötü haber!
Rodrigues'i satıp transfer için bütçe sağlayan Galatasaray'ın gözü, Flamengo'nun Maicon için yapacağı teklifteydi. İşte Flamengo'nun Maicon kararı ve nedenleri...
4 Ocak 2019 Cuma, 18:31:36
Güncelleme: 18:51:01
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rodrigues'i satıp transfer için bütçe sağlayan Galatasaray'ın gözü Maicon'a gelecek teklifteydi.
Ancak sarı-kırmızılılara kötü haber Brezilya'dan geldi.
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon için devreye giren Flamengo, görüşmelerde geri adım attı. İşte nedeni;
Portekiz basınından A Bola Gazetesi'nin muhabiri Bruno Andrade, Galatasaray ve Flamengo arasındaki Maicon görüşmelerinin dondurulduğunu açıkladı.