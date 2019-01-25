Galatasaraya transferde kapılar bir bir kapanıyor! - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'a transferde kapılar bir bir kapanıyor!

Golcü transferi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren fakat istediği sonucu bir türlü alamayan Galatasaray'a transferde bir kapı daha kapandı!
25 Ocak 2019 Cuma, 14:05:43 Güncelleme: 14:05:52
Galatasaraya transferde kapılar bir bir kapanıyor!

Forvet arayışlarına tam gaz devam eden Galatasaray'da Fatih Terim sabırsızlanıyor, sarı kırmızılı taraftarlar ise yönetimden gelecek müjdeyi bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraya transferde kapılar bir bir kapanıyor!

Bir taraftan, Galatasaray için zaman daralırken diğar taraftan ise gelen haberler bir türlü istenildiği gibi değil...

Galatasaraya transferde kapılar bir bir kapanıyor!

Geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak, Alan Carvalho ve Pato için Dubai'ye gitmiş ancak Türkiye'ye eli boş dönmüştü.

Galatasaraya transferde kapılar bir bir kapanıyor!

Transferde bir türlü istediği sonucu alamayan sarı kırmızılı ekibe transferde bir kapı daha kapandı.

Galatasaraya transferde kapılar bir bir kapanıyor!

Terim'in transfer konusunda isyan etmesi üzerine Galatasaray transfer listesine kısa süre önce eklediği Dawid Kownacki için vakit kaybetmeden harekete geçti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN