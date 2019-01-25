Galatasaraya transferde kapılar bir bir kapanıyor! - Fotomaç
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Galatasaray'a transferde kapılar bir bir kapanıyor!
Golcü transferi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren fakat istediği sonucu bir türlü alamayan Galatasaray'a transferde bir kapı daha kapandı!
25 Ocak 2019 Cuma, 14:05:43
Güncelleme: 14:05:52
Forvet arayışlarına tam gaz devam eden Galatasaray'da Fatih Terim sabırsızlanıyor, sarı kırmızılı taraftarlar ise yönetimden gelecek müjdeyi bekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir taraftan, Galatasaray için zaman daralırken diğar taraftan ise gelen haberler bir türlü istenildiği gibi değil...
Geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak, Alan Carvalho ve Pato için Dubai'ye gitmiş ancak Türkiye'ye eli boş dönmüştü.
Transferde bir türlü istediği sonucu alamayan sarı kırmızılı ekibe transferde bir kapı daha kapandı.
Terim'in transfer konusunda isyan etmesi üzerine Galatasaray transfer listesine kısa süre önce eklediği Dawid Kownacki için vakit kaybetmeden harekete geçti.