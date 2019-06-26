Galatasaray'a transferde büyük şok! Son çare... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a transferde büyük şok! Son çare...

Galatasaray'a transferde büyük şok! Son çare...

Geçtiğimiz yıl sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde gelecek sezon büyük başarılara imza atmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışması hız kesmeden devam ediyor. Fatih Terim'in "Bize çok şey katar" diyerek yönetime verdiği isim için girişimlere başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
26 Haziran 2019 Çarşamba 09:17
Galatasaray'a transferde büyük şok! Son çare...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a transferde büyük şok! Son çare...

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadro derinliğinden yakınıyor.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Son çare...

3 kulvarda yarışabilmek için daha geniş bir kadroya sahip olmak isteyen Terim yönetime transfer listesini verdi.

Galatasaray'a transferde büyük şok! Son çare...

Ekibiyle sık sık bir araya gelen tecrübeli teknik direktör, yeni transferlerin takıma katacağı değerin altını çiziyor.

CHICHARITO'DAN GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Galatasaray'a transferde büyük şok! Son çare...

Diagne'nin satışıyla maddi bir kazanç sağlamak isteyen yönetim, yapılacak transferleri bu paradan karşılamak istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN