Galatasaraya transferde bir kötü haber daha! - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a transferde bir kötü haber daha!

Dubai'den forvet transferi yapamadan dönen Galatasaray yönetimine, bir kötü haber de İtalya'dan geldi.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 22:01:59 Güncelleme: 22:09:03
Galatasaraya transferde bir kötü haber daha!

Galatasaray'da forvet transferinde planlar alt üst oldu.

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Galatasaraya transferde bir kötü haber daha!

Şükrü Hanedar ve Abdurrahim Albayrak'ın Dubai'den eli boş dönmelerinin ardından gündeme farklı isimler geldi.


Galatasaraya transferde bir kötü haber daha!

Alan, Pato ve Tetteh transferlerini olumlu sonuçlandıramayan Demba Ba'nın ise Başakşehir'e gitmesi ile, sarı-kırmızılıların planları alt üst oldu.

Galatasaraya transferde bir kötü haber daha!

Galatasaray'da, daha önce de adı geçen yıldız forvet yeniden gündeme geldi.

Galatasaraya transferde bir kötü haber daha!

Bu isim İtalya'da Sassuolo forması giyen Babacar'dı...

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