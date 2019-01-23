Galatasaraya transferde bir kötü haber daha! - Fotomaç
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Galatasaray'a transferde bir kötü haber daha!
Dubai'den forvet transferi yapamadan dönen Galatasaray yönetimine, bir kötü haber de İtalya'dan geldi.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 22:01:59
Güncelleme: 22:09:03
Galatasaray'da forvet transferinde planlar alt üst oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şükrü Hanedar ve Abdurrahim Albayrak'ın Dubai'den eli boş dönmelerinin ardından gündeme farklı isimler geldi.
Alan, Pato ve Tetteh transferlerini olumlu sonuçlandıramayan Demba Ba'nın ise Başakşehir'e gitmesi ile, sarı-kırmızılıların planları alt üst oldu.
Galatasaray'da, daha önce de adı geçen yıldız forvet yeniden gündeme geldi.
Bu isim İtalya'da Sassuolo forması giyen Babacar'dı...