Galatasaray'a transfer şoku! Her şey bitti derken...

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için tüm şartları zorlarken transferin gözde ismi Arabistan'ın yolunu tutuyor. İşte Galatasaray'ı yıkan transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...