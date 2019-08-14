Galatasaray'a transfer şoku! Her şey bitti derken...
Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için tüm şartları zorlarken transferin gözde ismi Arabistan'ın yolunu tutuyor. İşte Galatasaray'ı yıkan transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:59
Güncelleme: 14.08.2019 18:59
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Galatasaray transferde beklemediği bir gelişme ile karşı karşıya kaldı.
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Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadelede edecek olan Aslan, transferde büyük oynamaya karar vermişti.
Bir yandan mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alan sarı-kırmızılılar ilk şoku Mbaye Diagne'den yaşamıştı.
Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve bonservis bedeli kazanıp takımdan göndermek istediği Senegalli futbolcu ile ilgili kötü haberi menajeri vermişti.
Oyuncunun menajeri, ''Pazartesi günümü Diagne ile geçirdim, arayan kimse olmadı.'' açıklamasını yapmıştı.