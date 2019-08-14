Galatasaray'a transfer şoku! Her şey bitti derken... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a transfer şoku! Her şey bitti derken...

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için tüm şartları zorlarken transferin gözde ismi Arabistan'ın yolunu tutuyor. İşte Galatasaray'ı yıkan transfer gelişmesinin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:59 Güncelleme: 14.08.2019 18:59
Galatasaray'a transfer şoku! Her şey bitti derken...

Galatasaray transferde beklemediği bir gelişme ile karşı karşıya kaldı.

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Galatasaray'a transfer şoku! Her şey bitti derken...

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadelede edecek olan Aslan, transferde büyük oynamaya karar vermişti.

Galatasaray'a transfer şoku! Her şey bitti derken...

Bir yandan mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alan sarı-kırmızılılar ilk şoku Mbaye Diagne'den yaşamıştı.

Galatasaray'a transfer şoku! Her şey bitti derken...

Galatasaray'ın gözden çıkardığı ve bonservis bedeli kazanıp takımdan göndermek istediği Senegalli futbolcu ile ilgili kötü haberi menajeri vermişti.

Galatasaray'a transfer şoku! Her şey bitti derken...

Oyuncunun menajeri, ''Pazartesi günümü Diagne ile geçirdim, arayan kimse olmadı.'' açıklamasını yapmıştı.

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