Galatasaray'a transfer piyangosu! 11 milyon euro verdiler... - Fotomaç
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Galatasaray'a transfer piyangosu! 11 milyon euro verdiler...
Galatasaray'a transfer piyangosu! 11 milyon euro verdiler...
Sarı kırmızılılara büyük transfer piyangosu... Transferde hareketli bir dönemi daha geride bırakan Galatasaray'da ara transferde kadrodan ayrılıkların yanı sıra takıma yeni takviyeler de yapılmıştı.
Sezon sonu kiralık oyuncuların ayrılmasıyla Galatasaray'da yeni bir yapılanma yaşanacak... Buna ek olarak takımdaki mevcut oyunculara da şimdiden teklifler gelmeye başladı.
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Takımdan transferle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden olan yıldız futbolcuya adeta teklif yağıyor. İşte detaylar...
Yazın Gomis'i, Ocak ayında ise Rodrigues-Ozan Kabak ikilisini satarak transfer bütçesini oluşturan Galatasaray'ın sezon sonu sponsoru belli oldu.
Değerine de değer katan yıldız futbolcu, sezon sonunda sarı kırmızılı yönetimin Haziran bütçesini kısmen oluşturacak ve ciddi anlamda katkı sunmuş olacak.
Ara transfer döneminde Al-İttihad'dan yıllık 5.5 milyon Euro teklif alan Younes Belhanda'yı hocası Fatih Terim takımda kalması için ikna etmişti.