Galatasaray'a transfer piyangosu! 11 milyon euro verdiler... - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'a transfer piyangosu! 11 milyon euro verdiler...

Galatasaray'a transfer piyangosu! 11 milyon euro verdiler...

Sarı kırmızılılara büyük transfer piyangosu... Transferde hareketli bir dönemi daha geride bırakan Galatasaray'da ara transferde kadrodan ayrılıkların yanı sıra takıma yeni takviyeler de yapılmıştı.

19 Şubat 2019 Salı 12:26
Galatasaray'a transfer piyangosu! 11 milyon euro verdiler...

Sezon sonu kiralık oyuncuların ayrılmasıyla Galatasaray'da yeni bir yapılanma yaşanacak... Buna ek olarak takımdaki mevcut oyunculara da şimdiden teklifler gelmeye başladı.

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Galatasaray'a transfer piyangosu! 11 milyon euro verdiler...

Takımdan transferle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden olan yıldız futbolcuya adeta teklif yağıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'a transfer piyangosu! 11 milyon euro verdiler...

Yazın Gomis'i, Ocak ayında ise Rodrigues-Ozan Kabak ikilisini satarak transfer bütçesini oluşturan Galatasaray'ın sezon sonu sponsoru belli oldu.

Galatasaray'a transfer piyangosu! 11 milyon euro verdiler...

Değerine de değer katan yıldız futbolcu, sezon sonunda sarı kırmızılı yönetimin Haziran bütçesini kısmen oluşturacak ve ciddi anlamda katkı sunmuş olacak.

Galatasaray'a transfer piyangosu! 11 milyon euro verdiler...

Ara transfer döneminde Al-İttihad'dan yıllık 5.5 milyon Euro teklif alan Younes Belhanda'yı hocası Fatih Terim takımda kalması için ikna etmişti.

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