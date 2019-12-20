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Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis'ten açıklama geldi
Galatasaray'da gösterdiği yüksek performansla Suudi Arabistan'un Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda Galatasaray'a döneceğinin sinyallerini vermişti. Yaptığı paylaşımlarla Galatasaray taraftarını heyecanlandıran golcü futbolcu bu kez Fransız medyasına açıklamalarda bulundu. İşte Gomis'in açıklamaları ve tüm detaylar...
20 Aralık 2019 Cuma 19:43
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Galatasaraylı taraftarların unutamadığı golcülerin başında gelen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma dönüş sinyalleri vermişti.
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Sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht turan Bafetimbi Gomis sarı kırmızılı takımı unutamıyor.
Son olarak Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren golcü futbolcu sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
Gomis son olarak Galatasarayla ilgili yaptığı paylaşımda dönüşünün sinyallerini vermişti.
Gomis paylaşımında "Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" ifadesini kullanmıştı.