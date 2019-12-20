Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis'ten açıklama geldi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis'ten açıklama geldi

Galatasaray'da gösterdiği yüksek performansla Suudi Arabistan'un Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda Galatasaray'a döneceğinin sinyallerini vermişti. Yaptığı paylaşımlarla Galatasaray taraftarını heyecanlandıran golcü futbolcu bu kez Fransız medyasına açıklamalarda bulundu. İşte Gomis'in açıklamaları ve tüm detaylar...
20 Aralık 2019 Cuma 19:43
Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis'ten açıklama geldi

Galatasaraylı taraftarların unutamadığı golcülerin başında gelen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma dönüş sinyalleri vermişti.

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Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis'ten açıklama geldi

Sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht turan Bafetimbi Gomis sarı kırmızılı takımı unutamıyor.

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis'ten açıklama geldi

Son olarak Al Hilal ile Asya Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren golcü futbolcu sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis'ten açıklama geldi

Gomis son olarak Galatasarayla ilgili yaptığı paylaşımda dönüşünün sinyallerini vermişti.

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis'ten açıklama geldi

Gomis paylaşımında "Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" ifadesini kullanmıştı.

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