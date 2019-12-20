Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Gomis'ten açıklama geldi

Galatasaray'da gösterdiği yüksek performansla Suudi Arabistan'un Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda Galatasaray'a döneceğinin sinyallerini vermişti. Yaptığı paylaşımlarla Galatasaray taraftarını heyecanlandıran golcü futbolcu bu kez Fransız medyasına açıklamalarda bulundu. İşte Gomis'in açıklamaları ve tüm detaylar...

20 Aralık 2019 Cuma 19:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





