Galatasaraya taraftarları heyecanlandıracak soru: Dembeleyi ister misiniz? - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a taraftarları heyecanlandıracak soru: "Dembele'yi ister misiniz?"
9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:29:51
Güncelleme: 01:49:03
Galatasaray'a taraftarları heyecanlandıracak soru: "Dembele'yi ister misiniz?"
Bir yandan ayağını yorganına göre uzatması, bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde varlık göstermek için güçlü bir kadro kurması gereken Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
Galatasaray'a taraftarları heyecanlandıracak soru: "Dembele'yi ister misiniz?"
Yana döne 8 numara arayan sarı-kırmızılı ekibe menajerler, Dünya Kupası'nda dikkat çeken Belçika Milli Takımı'nın yıldızlarından Mousa Dembele'yi önerdi.
Galatasaray'a taraftarları heyecanlandıracak soru: "Dembele'yi ister misiniz?"
Tottenham menajeri Pochettino'nun 30 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığını ve doğru bir teklifle sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini ilettiler.
Galatasaray'a taraftarları heyecanlandıracak soru: "Dembele'yi ister misiniz?"
Yönetim ise haftada 80 bin sterlin yılda ise 4.1 milyon sterlin kazanan Belçikalı yıldızın yıllık maliyetini karşılasalar bile Tottenham'ın istediği bonservis bedelini karşılamalarının imkansız olduğunu iletti.
Galatasaray'a taraftarları heyecanlandıracak soru: "Dembele'yi ister misiniz?"
Dembele ismini sunan menajerlere, "Kiralık olarak getirebilirseniz görüşebiliriz" denildi.
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