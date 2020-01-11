Galatasaray'a stoper transferinde rakip çıktı!

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, sol bek ve kanat mevkilerine transfer yaparak bu bölgelerdeki eksikleri kapatmış oldu. Sarı-kırmızılılar bir süredir stoper arayışlarına devam ederken transferde İtalyan ekibi devreye girdi.
11 Ocak 2020 Cumartesi 20:12
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Süper Lig'in ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla girme planları yapan Galatasaray'da stoper mevkisi için yoğun mesai harcanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takımda Luyindama'nın sakatlığından sonra stoper transferi zorunlu hale gelmiş ve o bölge için adaylardan biri de Mert Çetin olmuştu.
Galatasaray'ın stoper transferindeki bir numaralı hedefi Mert Çetin için İtalya'dan sıcak bir transfer haberi geldi. Sampdoria Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin, genç oyuncunun kiralanması için "olumlu rapor" verdiği kaydedildi.
Galatasaray'ın 1,5 yıllığına kiralamak istediği 23 yaşındaki futbolcu için Sampdoria'nın sezon sonuna kadar kiralama teklifiyle Roma'nın kapısını çalacağı belirtildi.
GALATASARAY MURILLO'YU DA İSTİYOR
Sampdoria defansa takviye yapmak için arayışlarını sürdürürken, Galatasaray'da JeisonMurillo'nun kiralanması için İtalyan ekibinin son kararını bekliyor. Sampdoria'nın, bir stoper transferi yapmadan Murillo'nun ayrılığına izin vermeyeceği de ifade ediliyor.