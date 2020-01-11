Galatasaray'a stoper transferinde rakip çıktı!

GALATASARAY MURILLO'YU DA İSTİYOR

Sampdoria defansa takviye yapmak için arayışlarını sürdürürken, Galatasaray'da Jeison Murillo'nun kiralanması için İtalyan ekibinin son kararını bekliyor. Sampdoria'nın, bir stoper transferi yapmadan Murillo'nun ayrılığına izin vermeyeceği de ifade ediliyor.