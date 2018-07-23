Galatasaraya sezon öncesi 4 şok birden! - Galeri - Fotomaç
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Galatasaray'a sezon öncesi 4 şok birden!

    23 Temmuz 2018 Pazartesi, 10:03:45 Güncelleme: 10:09:05
    Galatasaray'a sezon öncesi 4 şok birden!
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    • 12
    Galatasaraya sezon öncesi 4 şok birden!

    Sarı kırmızılı kulüp yeni sezon hazırlıklarını devam ettirirken Fatih Terim ve teknik heyeti düşündüren futbolcular...

    Galatasaray'a sezon öncesi 4 şok birden!
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    • 12
    Galatasaraya sezon öncesi 4 şok birden!

    İşte Galatasaray'ın kamp özeti;
    Rodrigues, mayıs ayında nerede bıraktı ise oradan devam etti. Rüzgar gibiydi.

    Galatasaray'a sezon öncesi 4 şok birden!
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    • 12
    Galatasaraya sezon öncesi 4 şok birden!

    Donk, idmanlara ilk gelip en son çıkan futbolcuydu.

    Galatasaray'a sezon öncesi 4 şok birden!
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    Galatasaraya sezon öncesi 4 şok birden!

    Fernando, bu takımın en önemli temel taşı olduğunu yine gösterdi. Futbolcu satmadan transfer yapamayacak olan G.Saray'da vazgeçilemeyen üç isim var. Bunlar; Muslera, Fernando ve Rodrigues. Bu isimlerin dışındaki her futbolcu satılabilir.

    Galatasaray'a sezon öncesi 4 şok birden!
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    Galatasaraya sezon öncesi 4 şok birden!

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