Galatasaraya sezon öncesi 4 şok birden!

23 Temmuz 2018 Pazartesi, 10:03:45
Güncelleme: 10:09:05
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Galatasaray'a sezon öncesi 4 şok birden!
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Sarı kırmızılı kulüp yeni sezon hazırlıklarını devam ettirirken Fatih Terim ve teknik heyeti düşündüren futbolcular...
Galatasaray'a sezon öncesi 4 şok birden!
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İşte Galatasaray'ın kamp özeti;
Rodrigues, mayıs ayında nerede bıraktı ise oradan devam etti. Rüzgar gibiydi.
Galatasaray'a sezon öncesi 4 şok birden!
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Donk, idmanlara ilk gelip en son çıkan futbolcuydu.
Galatasaray'a sezon öncesi 4 şok birden!
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Fernando, bu takımın en önemli temel taşı olduğunu yine gösterdi. Futbolcu satmadan transfer yapamayacak olan G.Saray'da vazgeçilemeyen üç isim var. Bunlar; Muslera, Fernando ve Rodrigues. Bu isimlerin dışındaki her futbolcu satılabilir.
Galatasaray'a sezon öncesi 4 şok birden!
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