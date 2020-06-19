Galatasaray'a Riva piyangosu! Talepler patladı

Galatasaray'ın büyük beklenti içerisinde olduğu Riva projesinden, sarı-kırmızılı camiaya iyi haber geldi. Toplam karın yüzde 80'inin Galatasaray'a kalacağı projede, corona virüsü salgını sonrası satışlar arttı. İşte detaylar...
19 Haziran 2020 Cuma 10:33
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Galatasaray'ın Emlak Konut ile başlattığı "Riva Düşler Vadisi" projesi için corona virüsü (Covid-19) salgını adeta sarı-kırmızılılara piyango kazandırdı.
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Dursun Özbek döneminde gerçekleştirilen ve o günün koşullarında 500 milyon dolarlık bir kaynak beklentisi içerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, inşaat piyasasındaki duraklamayla istenilene ulaşamamıştı.
Milliyet'te yer alan habere göre ihalesi Yılmaz İnşaat tarafından alınan bu büyük proje için ilk etap satışları başlanmış ancak beklenen gelir hedeflenememişti. Ancak pandemi, Galatasaray'ın bu projesine büyük bir değer kattı.
TALEPLER PATLADI
Gerek insanların bahçeli, şehir dışında bir yaşamı tercih edecek olması, gerekse konut kredisi faizlerinin 0.64'e kadar düşmesi, "Düşler Vadisi"ne olan talebi patlattı.
1. etapta bulunan 509 villanın 430'unun satışı tamamlandı. O dönemde 1 milyon liradan başlayan satışlarda, maliyet çıktıktan sonra gerçekleşen karın yüzde 80'inin Galatasaray'a kalacağı açıklandı.