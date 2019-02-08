Galatasaray'a rekor para! Anlaşma tamam...

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Sarı kırmızılılar son gerçekleştirdikleri transfer anlaşmasıyla adeta para bastı. Toplam kazanç bazında gelirlerini uçuran Aslan'da toplam rakam ve transfere dair ayrıntılar şöyle:
8 Şubat 2019 Cuma, 09:51:34
Güncelleme: 09:53:07
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Yıldız isim için gelen teklifi değerlendiren sarı kırmızılı yönetim, teklife olumlu yanıt verdi ve bir sezonda en fazla transfer geliri sağlayacağı yılı geride bıraknış olacak. İşte detaylar...
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Galatasaray'da sezon başında Bafetimbi Gomis, 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e gitmişti...
Garry Rodrigues ise 9 milyon euro bedelle devre arası transfer döneminde Al-Ittihad takımının yolunu tuttu.
Ozan Kabak, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında verildi.
Maicon Roque ise son gönderilen isimdi. Brezilyalı stoper Al-Nasr Riyad kulübüne 1.5 yıllığına 1.7 milyon euro karşılığında kiralanmıştı.