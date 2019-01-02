Galatasaraya Real Madrid engeli! - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a Real Madrid engeli!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid engeline takıldı.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 19:50:41 Güncelleme: 20:02:31
Galatasaraya Real Madrid engeli!

Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla sürüyor.

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Galatasaraya Real Madrid engeli!

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, forvet bölgesine dünya yıldızı bir ismi katmanın planlarını yapıyor.

Galatasaraya Real Madrid engeli!

Daha önce Falcao ismi gündeme gelirken, bu transfer girişimi olumsuz sonuçlanmıştı.

Galatasaraya Real Madrid engeli!

Alan Carvalho ile prensipte anlaşıldığı bilinirken, sarı-kırmızılılar bu bölgeyi daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Galatasaraya Real Madrid engeli!

Bu doğrultuda çalışmalara hız veren Galatasaray'da, İspanyol golcü Llorente ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı...

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