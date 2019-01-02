Galatasaraya Real Madrid engeli! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a Real Madrid engeli!
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid engeline takıldı.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 19:50:41
Güncelleme: 20:02:31
Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla sürüyor.
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Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, forvet bölgesine dünya yıldızı bir ismi katmanın planlarını yapıyor.
Daha önce Falcao ismi gündeme gelirken, bu transfer girişimi olumsuz sonuçlanmıştı.
Alan Carvalho ile prensipte anlaşıldığı bilinirken, sarı-kırmızılılar bu bölgeyi daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalara hız veren Galatasaray'da, İspanyol golcü Llorente ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı...