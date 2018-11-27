Galatasaraya Seleznyov müjdesi! - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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Galatasaray'a Seleznyov müjdesi!

Forvet arayışında olan Galatasaray'a Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan golcü futbolcu Yevhen Seleznyov'dan müjdeli haber geldi.
27 Kasım 2018 Salı, 14:29:49 Güncelleme: 15:12:11
Galatasaraya Seleznyov müjdesi!

Forvet arayışında olan Galatasaray, golcü ismi Süper Lig'de buldu. Gomis'in ayrılığı sonrası gol yollarında suskun kalan Aslan, devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlıyor.

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Galatasaraya Seleznyov müjdesi!

Akhisarspor'da kadro dışı kalan Seleznyov'u listesinde bulunduran sarı kırmızılı ekibe müjdeli haber geldi. Ege temsilcisi devre arasında Ukraynalı futbolcu ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi.

Galatasaraya Seleznyov müjdesi!

Bu gelişme, Seleznyov'un adının, Bafetimbi Gomis'le yollarını ayırdıktan sonra bir forvet oyuncusu transfer edemeyen ve bunun eksikliğini yaşayan Galatasaray ile anılmasına neden oldu.

Galatasaraya Seleznyov müjdesi!

Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Akhisarspor'da attığı gollerle takımın kurtarıcısı olup Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasında büyük rol oynayan Ukraynalı yıldız, bu sezon ise formsuzluk ve disiplinsizliğiyle yeşil-siyahlıları bıktırdı.

Galatasaraya Seleznyov müjdesi!

Henüz sezonun 2'nci haftasında Çaykur Rizespor önünde rakibine tükürdüğü için 4 maç ceza alan Seleznyov, sürekli olumsuzluklarla anıldı.

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