Forvet arayışında olan Galatasaray'a Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan golcü futbolcu Yevhen Seleznyov'dan müjdeli haber geldi.
27 Kasım 2018 Salı, 14:29:49
Güncelleme: 15:12:11
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Forvet arayışında olan Galatasaray, golcü ismi Süper Lig'de buldu. Gomis'in ayrılığı sonrası gol yollarında suskun kalan Aslan, devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlıyor.
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Akhisarspor'da kadro dışı kalan Seleznyov'u listesinde bulunduran sarı kırmızılı ekibe müjdeli haber geldi. Ege temsilcisi devre arasında Ukraynalı futbolcu ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi.
Bu gelişme, Seleznyov'un adının, Bafetimbi Gomis'le yollarını ayırdıktan sonra bir forvet oyuncusu transfer edemeyen ve bunun eksikliğini yaşayan Galatasaray ile anılmasına neden oldu.
Geçen sezon devre arasında transfer olduğu Akhisarspor'da attığı gollerle takımın kurtarıcısı olup Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasında büyük rol oynayan Ukraynalı yıldız, bu sezon ise formsuzluk ve disiplinsizliğiyle yeşil-siyahlıları bıktırdı.
Henüz sezonun 2'nci haftasında Çaykur Rizespor önünde rakibine tükürdüğü için 4 maç ceza alan Seleznyov, sürekli olumsuzluklarla anıldı.