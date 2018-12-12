Galatasaraya müjde! Üç futbolcu çalışmalara başladı - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a müjde! Üç futbolcu çalışmalara başladı
Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 16. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 14:28:52
Güncelleme: 14:39:50
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleşen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve pas destek çalışması yapıldı.
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Daha sonra dar alan oyunları üzerinde duruldu.
Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
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Sakatlığı bulunan oyunculardan Younes Belhanda, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.
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