Galatasaraya müjde! Üç futbolcu çalışmalara başladı - Galeri - Fotomaç
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Galatasaray'a müjde! Üç futbolcu çalışmalara başladı

Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 16. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
12 Aralık 2018 Çarşamba, 14:28:52 Güncelleme: 14:39:50
Galatasaraya müjde! Üç futbolcu çalışmalara başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleşen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve pas destek çalışması yapıldı.

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Galatasaraya müjde! Üç futbolcu çalışmalara başladı

Daha sonra dar alan oyunları üzerinde duruldu.

Galatasaraya müjde! Üç futbolcu çalışmalara başladı

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaraya müjde! Üç futbolcu çalışmalara başladı

SAKATLARDAN İYİ HABER
Sakatlığı bulunan oyunculardan Younes Belhanda, tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaraya müjde! Üç futbolcu çalışmalara başladı

Sakatlığı bulunan oyunculardan Sinan Gümüş, tedavisinin ardından düz koşu yaparken, alçıları 10 gün önce alınan ve özel bir botla rehabilitasyon programına başlanan Emre Akbaba da salonda çalıştı.

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