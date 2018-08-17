Galatasaraya müjde! O isim takımdan ayrıldı... - Galeri - Fotomaç
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Galatasaray'a müjde! O isim takımdan ayrıldı...

    Transferde kaynak arayışında olan Galatasaray'da, uzun süredir takımda kalıp kalmayacağı tartışılan yıldız isim Fransa'ya transfer oldu!
    17 Ağustos 2018 Cuma, 09:57:58 Güncelleme: 10:02:11
    Galatasaray'a müjde! O isim takımdan ayrıldı...
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    Galatasaraya müjde! O isim takımdan ayrıldı...

    Galatasaray'da uzun süredir kalıp kalmayacağı konuşulan Fransız yıldız, takımdan ayrıldı.

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    Galatasaray'a müjde! O isim takımdan ayrıldı...
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    Galatasaraya müjde! O isim takımdan ayrıldı...

    Galatasaray'ın Fransız sol beki Carole, dün transfer görüşmesi yaptığı için antremana katılmamıştı.

    Galatasaray'a müjde! O isim takımdan ayrıldı...
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    Galatasaraya müjde! O isim takımdan ayrıldı...

    Fransız yıldız ülkesinin takımlarından Strasbourg'la resmi sözleşme imzaladı.

    Galatasaray'a müjde! O isim takımdan ayrıldı...
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    Galatasaraya müjde! O isim takımdan ayrıldı...

    Bugün transferin KAP'a bildirilmesi beklenirken, Galatasaray'ın Carole'un bonservisinden 600 bin Euro gelir elde edeceği öğrenildi.

    Galatasaray'a müjde! O isim takımdan ayrıldı...
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    Galatasaraya müjde! O isim takımdan ayrıldı...

    Yönetim ayrıca Fransız sol beke ödenecek olan 700 bin Euro'luk maaştan da kurtuldu..

    Galatasaray'a müjde! O isim takımdan ayrıldı...
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    Galatasaraya müjde! O isim takımdan ayrıldı...

    Carole'ün imza görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

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