Galatasaraya müjde! - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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Galatasaray'a müjde!

Galatasaray'ın eski yıldızından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi.
21 Aralık 2018 Cuma, 10:19:02 Güncelleme: 10:20:11
Galatasaraya müjde!

Devre arasında sürpriz transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, eski futbolcusunu kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.

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Galatasaraya müjde!

Takvim'in haberine göre; sarı kırmızılıların Almanya'nın Leipzig kulubüne sattığı Portekizli futbolcu Bruma'yı kiralamak için teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

Galatasaraya müjde!

Hem menajerinin hem de genç yıldızın sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği için Leipzig'in de kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Galatasaraya müjde!

Kulübüne 'Beni Galatasaray'a gönderin' diyen Bruma'nın kararlı tutumu nedeniyle Leipzig'in elini kolunun bağlandığı belirtildi.

Galatasaraya müjde!

Bruma, 15. hafta sonunda 1 maçta 90 dakika oynadı. 2 maçta kadroya giremedi. 5 maçta ise kulübeden çıkamadı.

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