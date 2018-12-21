Galatasaraya müjde! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a müjde!
Galatasaray'ın eski yıldızından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi.
21 Aralık 2018 Cuma, 10:19:02
Güncelleme: 10:20:11
Devre arasında sürpriz transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, eski futbolcusunu kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre; sarı kırmızılıların Almanya'nın Leipzig kulubüne sattığı Portekizli futbolcu Bruma'yı kiralamak için teklifte bulunduğu ileri sürüldü.
Hem menajerinin hem de genç yıldızın sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği için Leipzig'in de kiralama opsiyonuna yeşil ışık yaktığı bildirildi.
Kulübüne 'Beni Galatasaray'a gönderin' diyen Bruma'nın kararlı tutumu nedeniyle Leipzig'in elini kolunun bağlandığı belirtildi.
Bruma, 15. hafta sonunda 1 maçta 90 dakika oynadı. 2 maçta kadroya giremedi. 5 maçta ise kulübeden çıkamadı.