Galatasaray'a Mario Balotelli müjdesi! - Fotomaç
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Galatasaray'a Mario Balotelli müjdesi!

Fransız kulübün Başkanı Rivere, "Balotelli eğer bir kulüp bulur, anlaşırsa onu serbest bırakırız" diye konuştu. Yönetimin temaslarını hızlandırması bekleniyor.
15 Ocak 2019 Salı 22:55 Güncelleme: 16.01.2019 07:55
Galatasaray'a Mario Balotelli müjdesi!

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Mario Balotelli'nin kulübü Nice ile yolları ayrılıyor.

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Galatasaray'a Mario Balotelli müjdesi!

İtalyan santrforla ilgili resmi açıklamayı Nice Başkanı Jean-Luc Rivere yaptı.

Galatasaray'a Mario Balotelli müjdesi!

Gazetecilere verdiği demeçte ayrılık hakkında konuşan Rivere, "Balotelli bildiğim kadarıyla şu anda bazı kulüplerle görüşüyor. Rakibimiz Marsilya'ya gitme ihtimali de bizi endişelendirmiyor.

Galatasaray'a Mario Balotelli müjdesi!

Buradan Mario Balotelli'ye takıma yaptığı katkılarından ve iyi niyetinden dolayı sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a Mario Balotelli müjdesi!

Yıldız oyuncuya, kolaylık sağlayıp sağlamayacakları sorulması üzerine Rivere, "Balotelli eğer bir kulüp bulur, anlaşırsa onu serbest bırakırız. Bu da oyuncuya saygı duymaktır" dedi.

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